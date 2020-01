Correspondent bij vuurwerkshow in Sydney: ‘Net zoveel ‘oehs’ en ‘aahs’ als altijd’

De vuurwerkshow in Sydney trekt ook veel toeristen. Beeld EPA

Hoe was de sfeer?

‘Heel erg uitgelaten. Er werd als altijd afgeteld, de mensen op straat waren heel vrolijk en er klonken veel ‘oehs’ en ‘aahs’. Ik kon het me van tevoren heel goed voorstellen als er voor was gekozen om het vuurwerk af te gelasten. Maar ik dacht ook: als het dan eenmaal zover is, moet je er ook maar van genieten. Ik denk dat heel veel mensen zo gedacht hebben. Het viel ook mee qua rook en vuur. Het vuurwerk was goed te zien.

‘De vuurwerkshow in Sydney is niet alleen een feestje voor Australiërs, maar lijkt op een internationale happening. Veel mensen vliegen er echt speciaal voor naar het land.’

Waren er minder toeristen door de branden?

‘Er zijn veel backpackers onder de toeristen, die laten zich denk ik niet zo gauw afschrikken door de bosbranden. Maar het is wel de vraag of het op de langere termijn geen effect heeft op de toeristenindustrie. Gisteren moesten bijvoorbeeld 30 duizend inwoners en toeristen een gebied in de staat Victoria, ten zuiden van New South Wales, verlaten. Het valt nu ook midden in het kerstvakantieseizoen. Als de bosbranden een jaarlijks terugkerend fenomeen worden, zou dat natuurlijk wel effect kunnen hebben.’

Hoe blikken de Australiërs vooruit op de komende dagen?

‘Normaal gesproken is het bosbrandseizoen in februari afgelopen. Soms valt in januari al regen, maar dat is voorlopig nog niet voorspeld.

‘Mensen zijn wel geschokt. Bosbranden komen altijd voor, maar niet op deze schaal. De beelden van mensen die bij elkaar schuilen op het strand voor een woeste vuurzee, vlammen tot 70 meter hoog... het ziet er zo eng uit. Dat zal veel gevolgen hebben voor de perceptie van de gevaren van klimaatverandering en tot veel discussies leiden.’

Hoelang blijf je nog in Australië?

‘Tot vrijdag. Ik ga in ieder geval nog eens met dezelfde lokale brandweerbrigade op pad als waarmee ik dinsdag heb meegelopen, en op bezoek in het koalaziekenhuis.’