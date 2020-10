Coronawet met ruime meerderheid aangenomen door Tweede Kamer

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid (CDA) tijdens het debat over de coronawet in de Tweede Kamer. Beeld Freek van den Bergh

Van de partijen stemden VVD, CDA, D66, ChristenUnie , PvdA, GroenLinks, 50Plus en SGP voor de coronawet. Opvallend genoeg stemde Joël Voordewind (CU) als enige Kamerlid van de coalitie tegen. Een woordvoerder van de partij wil niet zeggen waarom, alleen dat Voordewind zijn eigen afweging heeft gemaakt.

De belangrijkste horde is nu genomen voor de invoering van de wet. Ook de stemming in de Eerste Kamer zal gezien de brede steun geen probleem worden. Tot enkele weken geleden zag het daar nog niet naar uit. Een eerste versie van de coronawet werd in juni gekraakt door staatsrechtgeleerden, politici en de Raad van State. Zij hadden vooral kritiek op het ondemocratische gehalte van de wet; minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) zou te veel macht naar zich toetrekken. Ook vanuit de bevolking klonk kritiek; de coronawet zou van Nederland een politiestaat maken, meenden demonstranten.

De Jonge verweerde zich door erop te wijzen dat de coronawet de volksvertegenwoordiging juist méér inspraak zou geven; over de huidige noodverordeningen hebben het parlement en – op lokaal niveau – de gemeenteraden helemaal niets te zeggen, maar de kritiek bleef. De Jonge kwam daarop met een tweede versie van de wet, die al op 1 juli had moeten ingaan. Die toonde duidelijke verbeteringen: zo kon de politie niet langer bij mensen thuis de anderhalve meter handhaven. Toch was een Kamermeerderheid nog niet in zicht.

Niet iedereen overtuigd

De Tweede Kamer nam daarop het heft in eigen hand. De vier coalitiepartijen plus PvdA, GroenLinks, 50Plus en SGP onderhandelden samen amendementen uit die het aangezicht van de coronawet ingrijpend veranderden. Zo zal de Kamer kabinetsbesluiten niet keuren na-, maar voordat ze ingaan. De Jonge kan alleen van die route afwijken bij acuut gevaar. In het debat over de wet zei de CDA’er vorige week dat hij niet zou schromen van die clausule gebruik te maken als de coronasituatie daar om vraagt.

Ook geldt de tijdelijke wet niet voor één jaar (zoals in de eerste versie) of zes maanden (zoals in de tweede), maar slechts voor drie maanden. Het parlement moet telkens instemmen met verlenging voor nog eens maximaal drie maanden. Verder is onder meer het boetebedrag voor het niet hanteren van de anderhalve meter vastgesteld op 95 euro, waar eerder 390 euro voor stond, en garandeert de coronawet het recht voor bewoners van verzorgingshuizen op minstens één bezoeker.

Voor enkele partijen was dat niet genoeg. Zo wilde de SP onder andere een stevigere positie voor de Eerste Kamer. De Partij voor de Dieren kon niet leven met een wet zonder onmiddellijke sluiting van alle nertsenhouderijen. De PVV en Forum voor Democratie vonden de coronawet nog steeds buitenproportioneel en hekelden de inperking van grondrechten.