Coronavirus verspreidt zich sneller dan verwacht, nu 2.744 besmettingen geteld wereldwijd

Dit weekend zijn de eerste gevallen opgedoken in Canada. Beeld Reuters

China neemt steeds drastischer maatregelen om de epidemie te stoppen. Wuhan, waar het virus is ontstaan, is al vrijwel afgesloten van de buitenwereld. Ook in zestien omliggende steden is het vervoer aan banden gelegd, wat zo’n 50 miljoen burgers treft. Groepsreizen binnen en buiten China zijn verboden, evenals de verkoop van wilde dieren zoals slangen, pauwen en krokodillen – vermoed wordt namelijk dat het virus via de consumptie van dergelijke dieren is overgebracht.

Ook in Nederland werden de afgelopen week twee mensen met griepachtige verschijnselen getest op het nieuwe virus. Dat meldt een bron bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, die anoniem wil blijven. De twee, die onafhankelijk van elkaar recentelijk in Wuhan waren geweest, bleken niet besmet.

Europa

In Frankrijk zijn, als enige Europese land tot nog toe, wel drie gevallen geconstateerd. Minister van Volksgezondheid Agnès Buzyn zegt dat Frankrijk als eerste land een betrouwbare bloedproef heeft ontwikkeld waardoor het virus kan worden aangetoond. Frankrijk verwacht dat het aantal besmette Fransen nog toeneemt. Het land stuurt een vliegtuig om zijn burgers uit Wuhan te evacueren. De VS doen hetzelfde en evacueren personeel van het Amerikaanse consulaat in de stad.

In Hongkong, waar het virus zaterdag is opgedoken, zijn de verbindingen met het Chinese vasteland beperkt en zijn openbare evenementen in verband met het Chinees Nieuwjaar aan banden gelegd. Ook werden twee grote pretparken gesloten. Hongkong en Beijing hebben aangekondigd scholen, universiteiten en kinderopvangcentra ook na aankomende vakantieweek – vanwege de Nieuwjaarsviering – gesloten te houden. De virusuitbraak overschaduwt het Nieuwjaarsfeest, dat normaliter groots wordt gevierd en miljoenen mensen op de been brengt om familie te bezoeken, volledig.

Noodhospitaal

Dit weekeinde zijn ook de eerste gevallen opgedoken in Canada, Australië en Maleisië. Eerder al was de ziekte vastgesteld in Thailand, Vietnam, Singapore, Japan, Zuid-Korea, Taiwan, Nepal en de Verenigde Staten.Op steeds meer luchthavens wereldwijd worden passagiers vanuit China gecontroleerd op verschijnselen.

China meldde zaterdag een tweede noodhospitaal te willen bouwen in Wuhan, dat is veranderd in een spookstad. Ketens als Starbucks en McDonald’s hebben hun filialen in de provincie Hubei, waar Wuhan ligt, gesloten.

De Chinese minister van de Nationale Gezondheidscommissie Ma Xiaowei zei tegen verslaggevers dat de kennis over het virus nog beperkt is. Volgens Ma ligt de incubatietijd tussen de een en veertien dagen en is het virus al besmettelijk gedurende deze incubatietijd. Dit was niet het geval met sars, het virus dat in 2002 en 2003 wereldwijd bijna achthonderd dodelijke slachtoffers maakte. Volgens Ma vergroot dit de kans dat het virus zich verder verspreidt.