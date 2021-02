Coronavirus in cijfers: eerste aanwijzingen voor werking vaccins, Schotland en Ierland heropenen scholen

Een echtpaar wordt gevaccineerd. Beeld Arie Kievit

Ook RIVM ziet eerste aanwijzingen werking vaccins

Voor het eerst zijn de effecten van vaccinatiecampagne zichtbaar in de statistieken. Het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames neemt bij ouderen minder snel toe dan bij jongere leeftijdsgroepen. ‘Zeer waarschijnlijk is dit het vaccinatie-effect’, zei Jaap van Dissel woensdag bij een presentatie voor Kamerleden. De afgelopen week begon het aantal besmettingen weer te stijgen, vooral onder twintigers en dertigers. Maar bij 60-plussers nam het aantal nieuw vastgestelde besmettingen minder sterk toe, bij mensen ouder dan 70 zelfs het minst.Het aantal ziekenhuisopnames van 75-plussers daalde helemaal sterk. Hoe ouder, hoe sterker de afname. Zo werden er volgens de laatste cijfers nog maar zo’n zeventig 85-plussers opgenomen, bijna een halvering ten opzichte van een week eerder. De analyse van de cijfers is nog in volle gang. ‘Maar ik wil dit gunstige beeld u nu al niet onthouden’, aldus Van Dissel.

Nieuw leverschema AstraZeneca nog geen effect op vaccinatieprogramma

Nederland ontvangt de komende twee weken, net als andere EU-lidstaten, minder vaccins van AstraZeneca door een aangepast leveringsschema. In totaal gaat het om ruim 217 duizend doses, die in de eerste week van maart zullen worden gecompenseerd. Door de veiligheidsvoorraad leidt de aanpassing vooralsnog niet tot gevolgen voor het vaccinatieprogramma, meldt het RIVM. Het RIVM gaat momenteel uit van zo’n 230 duizend gezette prikken per week, vanaf april is de richtlijn 500 duizend met een levering van 650 duizend. Tot woensdag zijn er 1.112.536 doses vaccin toegediend, zo’n 64 per duizend inwoners.

Schotland en Ierland beginnen met heropenen scholen, andere maatregelen nog van kracht

Ierland en Schotland maken zich klaar om de scholen voorzichtig en gefaseerd te openen. In Schotland mogen de kleuterklassen sinds deze week al naar school, in Ierland krijgen de laagste twee klassen en scholieren in het speciaal onderwijs weer fysiek les. In de weken die volgen worden stapsgewijs meer klassen toegelaten, middelbare scholieren zijn in Ierland pas tussen half maart en half april aan de beurt. De overige, zeer strenge coronamaatregelen blijven tot 5 april van kracht. Ierland wist met de strikte lockdown een snelle toename in het aantal besmettingen begin dit jaar te bedwingen. Ierland en Schotland melden deze week zo’n 104 besmettingen per 100 duizend inwoners, ruim lager dan in Nederland. In Schotland is de ‘Britse’ variant van het coronavirus al goed voor ruim 85 procent van de besmettingen.