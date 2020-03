Coronavirus bereikt Libië, burgeroorlog laait meteen op

Het coronavirus doet de strijd in Libië opleven. Strijders van generaal Khalifa Hafta patrouilleren in de oostelijke stad Benghazi. Beeld AFP

Regeringstroepen vielen woensdag diverse bases aan van Haftars Libische Nationale Leger (LNA), dat spoedig volop de tegenaanval inzette. De burgeroorlog in Libië woedt weer in alle hevigheid.

Dinsdagavond maakten de Libische gezondheidsautoriteiten bekend dat het eerste geval van besmetting was geconstateerd. De patiënt, een man over wie verder niets werd meegedeeld, ligt in een ziekenhuis in de hoofdstad Tripoli.

De gezondheidszorg in Libië verkeert na jaren van burgeroorlog en politieke onrust in deplorabele staat. ‘Dit is een systeem dat al op instorten stond vóór sprake was van het coronavirus’, aldus Elizabeth Hoff, hoofd van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in Libië tegen persbureau Reuters.

Zowel de door de VN erkende Regering van Nationale Eenheid (GNA) als Haftars LNA liet vorige week weten de vijandelijkheden op te schorten om het land in staat te stellen zich voor te bereiden op de komst van het coronavirus. Tot zo’n staakt-het-vuren was opgeroepen door de VN en hulporganisaties.

Van een bestand kwam echter weinig terecht. Volgens de regering voerden Haftars troepen de afgelopen week diverse beschietingen uit op doelen in en rond Tripoli. Volgens de VN kwamen daarbij vier meisjes en een vrouw om het leven. Dinsdag werd een gevangenis in Tripoli geraakt door een door de LNA afgevuurde raket.

Zwaarste beschietingen

Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken zei woensdag dat de GNA in reactie op ‘de willekeurige beschietingen een serie tegenaanvallen tegen Haftar’ heeft ingezet. Het regeringsleger viel onder meer een vliegveld van Haftar ten westen van Tripoli aan. Het LNA reageerde door op te trekken nabij de stad Zuwara.

Inwoners van Tripoli zeiden tegen Reuters dat de beschietingen de zwaarste zijn in weken. Tot in het centrum van de hoofdstad, vele kilometers van de frontlinie, trilden de ramen in hun sponningen.

‘Het is gebeurd met ons in dit land’, zei de 30-jarige winkelier Issa. ‘Het is oorlog en we horen de hele dag schieten. Elk moment kan een raket vlakbij neerkomen. Nu is er ook het coronavirus. Als dat zich in Libië verspreidt, kunnen we alleen maar bidden.’

Het LNA probeert al een jaar de hoofdstad in handen te krijgen. Eerder kreeg kolonel Haftar vanuit zijn bolwerk Benghazi de controle over een groot deel van het land. Hij wordt gesteund door Egypte, Rusland en de Verenigde Arabische Emiraten. De door de VN erkende GNA krijgt steun van onder meer Turkije, Italië en Qatar.