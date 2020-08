Coronateststraat Schiphol: reizigers uit risicogebieden staan nog niet te dringen

Reizigers uit Aruba in de rij voor de coronateststraat op Schiphol. In het midden met blond haar Madelon van Egmond. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Lijdzaam staan de uit Aruba teruggekeerde reizigers bij de teststraat in de aankomsthal op Schiphol. Een gekooide chihuahua is de enige wachtende die een kookpunt nadert. Het beestje maakt luid blaffend duidelijk zijn bewegingsvrijheid te missen. Zijn bazin laat bij de administratiebalie gehaast haar paspoort zien. Madelon van Egmond (69) ziet het tafereel lachend aan. Ze laat zich voor de tweede keer in korte tijd testen op het coronavirus. Op Aruba was ze negatief getest. ‘Ik verwacht niet dat de uitslag nu anders zal zijn’, klinkt het van achter haar mondkapje.

Het is de bedoeling dat op deze eerste testdag alle reizigers uit drie geselecteerde risicogebieden (Aruba, New York en Mexico) een coronatest ondergaan. Alleen de reizigers uit die gebieden zijn donderdag welkom voor een viruscontrole. Een zichtbaar nerveuze toerist moet afdruipen als blijkt dat hij uit Japan komt.

Gestroomlijnd

De vijftig anderen in de rij zijn snel klaar. Ze identificeren zich en lopen naar het testgedeelte, waar achter zwarte schermen een GGD-medewerker een wattenstaafje in mond en neus steekt. De hele procedure lijkt gestroomlijnd te lopen, tot blijkt dat het merendeel van de reizigers de luchthaven zonder test heeft verlaten. Velen vatten het dringende advies op als een vrijwillig verzoek dat ze kunnen negeren.

Nee, wie de gang van zaken donderdagochtend op Schiphol gadeslaat, koestert niet al te grote verwachtingen over de mogelijkheden om op basis van vrijwilligheid grip op het virus te houden.

Madelon van Egmond laat zich testen in de coronateststraat op Schiphol. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Verantwoordelijkheidsgevoel

De keuze om te testen of in quarantaine te gaan, hangt af van individueel verantwoordelijkheidsgevoel. De aanmoedigingen van overheid en gezondheidsdiensten sorteren deze dag beperkt effect. Aan het begin van de middag hebben iets meer dan vijftig reizigers zich laten testen. In totaal zijn ruim 160 net gelande passagiers benaderd. Het merendeel is zonder test de taxi, auto of trein ingestapt. ‘Dat hadden we wel verwacht’, zegt een GGD-woordvoerder. ‘De meeste mensen willen na een lange reis gewoon naar huis en laten zich hopelijk later testen, maar we kunnen ze niet dwingen.’

De grote groep risicopassagiers die donderdag zonder test de deur uitloopt, is illustratief voor het machteloze gevoel dat steeds meer GGD-afdelingen bekruipt. Ook heersen er zorgen over de capaciteit. De GGD krijgt donderdag ondersteuning van defensiepersoneel om de kleine groepen reizigers te testen.



Volgens planning moeten straks vijfduizend mensen per dag getest kunnen worden. Dat aantal landt naar schatting dagelijks op Schiphol. ‘Het is een enorme organisatorische en logistieke klus om ze allemaal zo ver te krijgen een test te ondergaan’, zegt medewerker Saskia.

Hoopgevend

Toch zijn er op Schiphol ook hoopgevende tekenen. Zo valt donderdag op dat het kleine aantal aanwezige reizigers zich heel bewust gedraagt. Waar knuffels en fysiek contact aan het begin van de pandemie in de volle vertrekhal nog schering en inslag waren, worden die nu duidelijk vermeden. Het merendeel van de reizigers draagt een mondkapje en vrijwel iedereen lijkt voldoende afstand te houden.

Het zal nodig zijn om het virus te beheersen. Net als de bereidheid om vrijwillig in quarantaine te gaan. Passagier Van Egmond is in elk geval vastbesloten zichzelf de komende veertien dagen thuis te isoleren. ‘Het is niet anders, maar deze reis was het absoluut waard om mezelf twee weken af te zonderen.’

Van Egmond heeft haar dochter en kleinkinderen in Aruba bezocht en wordt opgehaald door haar zoon. ‘Eigenlijk zou ik in mei met mijn zoon en kleinzoon gaan, maar toen vonden we de situatie te gevaarlijk’, zegt ze. Zoon Lars (40), ook met mondkapje: ‘Mijn moeder is uiteindelijk drie maanden later gegaan, al ben ik met mijn zoon thuis gebleven. Vanwege mijn werk kan ik niet twee weken in quarantaine. Dus ging mijn moeder zonder ons. Ik bezoek mijn zus wel zodra er een vaccin is.’

Madelon van Egmond met haar zoon Lars in de aankomsthal op Schiphol. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant