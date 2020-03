Coronatest president Trump is negatief, vluchten uit VK en Ierland toch verboden

President Trump met leden van de Amerikaanse COVID-19 coronavirus taskforce. Beeld uq

Het Witte Huis maakte zaterdagavond in een communiqué bekend dat het testresultaat van Trumps coronatest negatief is. De Amerikaanse president had zich vrijdag laten testen. Vooruitlopend op de uitslag kondigde hij vast aan dat zijn temperatuur ‘compleet normaal’ was.

Eerder had Trump gezegd een test niet nodig te vinden, ook al was hij in contact geweest met mensen die besmet waren met het virus, zoals het hoofd van de dienst die gaat over de Braziliaanse regeringscommunicatie.

President Trump heeft de ernst van de corona-epidemie lang gebagatelliseerd, maar maakte deze week plotseling een complete draai door een totaalverbod op vluchten uit de EU uit te roepen. Volgens Trump was een dergelijke drastische maatregel nodig omdat de EU er niet in zou slagen de epidemie onder controle te krijgen. Vanaf maandagnacht geldt het verbod ook voor het Verenigd Koninkrijk en Ierland, maakte Trump zaterdag bekend.

Nu het aantal besmettingen in de VS hard oploopt, ontkomt Trump er niet aan de epidemie serieus te nemen. Alleen al in de staat New York steeg het aantal besmettingen zaterdag met 100 tot 524. Burgemeester Bill de Blasio van New York riep donderdag al de noodtoestand uit om de epidemie in zijn stad beter te kunnen bestrijden. In het hele land zijn nu 2.226 besmettingen vastgesteld maar de piek is nog niet bereikt, zo waarschuwde Anthony Fauci, directeur van het Nationale Instituut van Allergie en Besmettelijke Ziekten op een persbijeenkomst in het Witte Huis. Er zijn nu vijftig Amerikanen gestorven aan het virus.

Temperatuur

Om te voorkomen dat Trump en zijn vicepresident Mike Pence worden besmet met het coronavirus, wordt nu bij alle bezoekers van het Witte Huis de temperatuur opgenomen. Journalisten die zaterdag naar een persconferentie van Pence gingen, kregen meteen al een thermometer tegen het voorhoofd. Een journalist werd de toegang geweigerd.

Vicepresident Pence, die de Amerikaanse bestrijding van het longvirus leidt, maakte zaterdag bekend dat er een verbod komt op bezoeken aan verpleeghuizen, om kwetsbare mensen te beschermen. Eerder op de dag keurde het Huis van Afgevaardigden een pakket aan noodmaatregelen goed die onder meer gratis virustesten en betaald verlof moeten garanderen. President Trump zei vrijdag 50 miljard dollar (45 miljard euro) aan steun te willen vrijmaken voor de gezondheidscrisis.