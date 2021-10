Coronaschermen voor de balies werken maar matig. Waarom hangen ze er dan nog?

De bakker was verhuisd naar een nieuw pand, maar toch hingen ze er weer: de doorzichtige plexiglas schermen, aan ijzerdraadjes vanaf het plafond. ‘We laten ze gewoon nog even hangen’, zei de bakker toen ik haar ernaar vroeg. ‘Je hebt soms klanten die recht in je gezicht staan te blaffen. Dus ik vind het wel zo prettig.’

Coronaregels verwelken, knuffelverboden vergaan, maar de coronaschermen voor de kassa, die blijven altijd bestaan. Want terwijl de wereld steeds meer de oude wordt, zijn het de plexiglazen kuchschermen die nog het meest weerbarstig blijken. Zeker, hier en daar zijn de schermen weggehaald of in elk geval kleiner geworden.

‘Zo’n scherm past totaal niet bij onze filosofie van persoonlijk contact met onze klanten’, zegt de eigenaar van een kopieerwinkel, die de schermen wel verwijderde. Maar in talloze supermarkten, winkels en balies zijn ze gebleven. Waarom eigenlijk?

Twijfelachtig

Want vreemd maar waar: de werkzaamheid van de schermen is best twijfelachtig, blijkt als ik de vakliteratuur erop na sla. Zeker: spatschermen houden hoest- en niesdruppels tegen, blijkt onder meer uit Amerikaanse experimenten waarbij men – jawel – een namaakmensenhoofd in diverse posities druppels tegen een scherm liet sproeien. Maar ook dan hielden ze niet alles tegen: van de kleinere hoestdruppeltjes zweefde zo’n 30 procent gewoon om het plastic heen.

Sterker nog, de hoestschermen kunnen de boel zelfs verergeren, lees ik in een andere, recent verschenen gevalsbeschrijving, uit Japan. In een kantoor had men de boel vol gehangen met plastic schermen, om de werknemers te beschermen. Totdat een van de collega’s corona meenam naar kantoor. Prompt werden er elf mensen ziek, domweg omdat de kuchschermen zorgden dat de lucht niet goed kon circuleren. Geen goede reclame voor het coronakuchscherm, natuurlijk.

Onbedoelde neveneffecten

De pest is dat schermen onbedoelde neveneffecten kunnen hebben. Al zeven jaar vóór corona onderzochten Britse wetenschappers wat het uithaalt om schotten tussen ziekenhuisbedden te plaatsen, door een ziekenhuiszaal vol te hangen met plastic en er met rookmachines tussendoor te blazen.

Hun conclusie: zo’n schot houdt ziektekiemen wel enigszins weg bij de buurman, maar zorgt intussen ook voor een ophoping van virus bij de bron en in het gangpad. Zoiets moet ook zijn gebeurd op het Japanse kantoor: alle collega’s die corona kregen, zaten aan dezelfde kant van het scherm, opgesloten achter plastic met de coronakucher.

En toch die mateloze populariteit van het coronascherm bij de kassa! Tot mijn verbazing zijn de schermen nooit officieel door het Outbreak Management Team aanbevolen of als coronamaatregel ingesteld. Toen het coronavirus zich maart vorig jaar aandiende, spraken supermarktketens en brancheorganisaties vlotjes af de schermen te installeren, in navolging van het buitenland – waar men het vermoedelijk weer had afgekeken van een lijst coronamaatregelen van de WHO bedoeld voor ziekenhuisbalies.

Dat geeft al aan: hier is een maatregel die men zonder veel tegenzin nam. Iedereen die wel eens achter een kassa heeft gezeten, weet hoe onplezierig het kan zijn als een snipverkouden klant zich over je heen buigt.

Rondgang

Dat zou wel eens de diepere reden kunnen zijn waarom het plastic schot nog op zoveel plekken is gebleven, blijkt in elk geval uit mijn – volstrekt niet representatieve – rondgang langs een reeks winkels. Bij de apotheek legt een mevrouw me uit dat ze het wel best vindt zo, ‘er komen hier sowieso veel besmettelijke mensen, dat was ook voor corona al het geval’.

En in de interieurzaak vertelt een meneer me hoe prettig hij het vindt dat de klanten nu niet meer over zijn balie gaan hangen om mee te kijken op de computer. Totdat er straks van hogerhand wordt besloten dat het maar eens afgelopen moet zijn met al die onpersoonlijke lappen plastic natuurlijk, en de ene na het andere grote winkelketen beveelt de schotten weg te halen.

En toch. Mij zou het niet verbazen als u over een paar jaar nog steeds hier en daar coronaschermen ziet, in sommige kleinere winkels of apotheken. Niet zozeer tegen corona – maar gewoon, om de klant een beetje op afstand te houden.