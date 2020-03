‘Coronaschepen’ dolen over de Caribische wateren, havens laten passagiers niet toe

Cruiseschip MS Braemar, op deze foto in St Petersburg, ligt nu in de haven van Willemstad met vijf besmette passagiers aan boord. Beeld Peter Kovalev/TASS

Het cruiseschip Braemar van de rederij Olsen meerde dinsdagochtend bij Willemstad aan. Niemand mocht het schip verlaten. De Braemar, varend onder de vlag van de Bahama’s, zou woensdag weer vertrekken. Verder internationaal overleg moet duidelijk maken waar het cruiseschip de passagiers van boord kan laten.

Het is een patroon dat zich nu op veel Caribische eilanden aftekent. Diverse grote schepen ‘dolen’ over de wateren. Aan land zijn op de zes eilanden binnen het Nederlands koninkrijk tot op heden nog geen gevallen van besmetting bekend, maar alle deskundigen gaan ervan uit dat dit slechts een kwestie van tijd is.

Nauwe samenwerking

‘Aan alles is gedacht’, zo verklaarde eind vorige week de Curaçaose minister van Gezondheidszorg, Suzy Römer. De in totaal zes eilanden werken in de bestrijding van het coronavirus nauw samen met het Nederlandse RIVM. Maar de vrees is dat bij een epidemie een tekort zal zijn aan bijvoorbeeld isolatieruimtes, behandelingsmateriaal en gekwalificeerd medisch personeel.

Monsters van de eerste testen, aan boord van de Braemar, zijn behalve op Curaçao ook door het RIVM onderzocht. Zijn de uitslagen van beide onderzoeken gelijk, dan zal alleen op de eilanden zelf naar de testen worden gekeken. Resultaten zijn dan sneller bekend.

Drie van de eilanden (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) vallen als zogeheten bijzondere gemeenten direct onder de Nederlandse gezondheidszorg, zij het dat de aansturing daarvan dus deels op duizenden kilometers afstand gebeurt. De andere drie eilanden (Aruba, Curaçao en Sint Maarten) zijn autonome landen binnen het koninkrijk en zijn in principe zelf verantwoordelijk voor hun medische zorg.

Winkels gevuld

De regering van Sint Maarten heeft de toegang ontzegd aan reizigers (zowel per vliegtuig als per boot) die afkomstig zijn uit crisisgebieden zoals China, Iran en Italië. Slechts onderdanen van het koninkrijk die dergelijke gebieden hebben bezocht, mogen aan land. Op Aruba en Curaçao bestaan dergelijke beperkingen vooralsnog niet.

Bij de bevolking op de eilanden lijkt van paniek geen sprake. Op Curaçao zijn de winkels gevuld, de scholen open en ligt het openbare leven nergens plat. Op Sint Maarten komen wel vaste prijsafspraken voor zaken als gezichtsmaskers, latex handschoenen en desinfecterende handgel. Via Facebook en speciale telefoonnummers kunnen inwoners van de eilanden zich van de ontwikkelingen op de hoogte houden.

Het coronavirus zal behalve gezondheidsproblemen waarschijnlijk ook flinke economische problemen veroorzaken op de eilanden, die vrijwel alle voor een groot deel afhankelijk zijn van het internationaal toerisme. Op Sint Maarten wordt al gesproken van ‘een ramp na de ramp’, verwijzend naar de economische problemen die eerder zijn ontstaan door de verwoestende orkaan Irma, in september 2017.

Rem op cruisetoerisme

Dit weekeinde raadde het Amerikaanse State Department, het ministerie van Buitenlandse Zaken, zijn burgers af om op een cruisevakantie te gaan. Op Sint Maarten, waar dagelijks zes grote schepen kunnen aanleggen, kan dat tot 20 procent aan toeristeninkomsten schelen. De verwachting is zelfs dat halverwege dit jaar, als het orkaanseizoen begint, het aantal cruisevakanties vrijwel nihil zal zijn.

Ook het aantal Amerikaanse vakantiegangers dat met het vliegtuig komt, kan fors afnemen. Dat zal ook Aruba behoorlijk veel geld schelen. Het eiland, dat vrijwel geheel op toerisme is georiënteerd, is voor circa 80 procent van Amerikaanse vakantiegangers afhankelijk. Door onder meer het coronavirus ziet de Arubaanse Hotel en Toerisme Associatie een groot gevaar voor de economie van Aruba en de financiële toekomst van het land.

Curaçao is eveneens zeer kwetsbaar. De economie van het eiland kent al jaren krimp, onder meer veroorzaakt door de afname in productiviteit van de Isla, de grote olieraffinaderij. Vorig jaar besloot de regering de economische bakens deels te verzetten en vooral te investeren in de enige economische groeisector, het toerisme.