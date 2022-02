Coronarestricties geschrapt in Denemarken: hoge besmettingscijfers maar stabiele ziekenhuisbezetting

Een vismarkt in Kopenhagen op dinsdag, de eerste dag dat de mondkapjes weer af mochten. Beeld Liselotte Sabroe / AFP

Vanaf dinsdag is de coronapas geschrapt, kan het mondkapje in winkels en het openbaar vervoer af en zijn de sluitingstijden voor de horeca als vanouds. Ook nachtclubs mogen weer open. De vraag is waarom de Denen de restricties laten vallen, zeker gezien de nog altijd hoge besmettingscijfers. Dagelijks worden rond de 40 duizend nieuwe gevallen ontdekt, zes keer zoveel als in december. Gemeten naar de bevolkingsomvang (5,7 miljoen) behoren de Deense besmettingscijfers tot de wereldtop.

De belangrijkste reden voor de versoepeling is de stabiele ziekenhuisbezetting. Op de ic’s liggen slechts 32 patiënten. Een paar weken terug waren dat er nog tachtig. Het totale aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen ligt rond de duizend, maar een groot deel ervan, 40 procent, is opgenomen voor een andere aandoening.

Juiste balans

‘De restricties zijn niet langer te verdedigen’, zegt hoogleraar politieke wetenschappen Michael Bang Petersen, die sinds het begin van de pandemie het vertrouwen van de bevolking in de coronamaatregelen meet. ‘Er zijn sterke aanwijzingen dat de omikronvariant een relatief mild verloop kent, zeker in Denemarken, waar de vaccinatiegraad erg hoog is.’ 61 procent van de Denen heeft een boosterprik gehad; dat is fors boven het Europees gemiddelde van 45 procent.

Wat ook meespeelt, is dat de Deense regering alleen maatregelen mag nemen wanneer het virus als ‘maatschappijbedreigend’ wordt gezien. Deze classificatie is tijdelijk en moet telkens opnieuw worden bekrachtigd door het parlement. De huidige termijn liep af op 5 februari. Voor verlenging bleek onvoldoende steun onder de volksvertegenwoordigers. ‘Natuurlijk kun je langer wachten om absolute zekerheid te hebben, maar de Deense strategie is altijd geweest om te erkennen dat wachten ook schadelijk is. Voor het welzijn, voor de economie en voor de vrijheid. Het gaat om de juiste balans’, aldus hoogleraar Petersen.

Volgens de politicoloog is het vertrouwen van de Denen in de corona-aanpak nog altijd hoog. Wat hierbij helpt, is dat de Denen zeer nauwkeurige gegevens hebben over het virusverloop. Op een gemiddelde dag worden 250 duizend testen afgenomen. In de labs wordt bij elke test gekeken om welke variant het gaat. In andere landen worden meestal alleen steekproeven genomen om de variant vast te stellen. Zo kan het virusverloop op de voet worden gevolgd. Het Deense nationale infectieziekten-instituut SSI voorspelde eerder dat de omikronpiek eind januari zou plaatsvinden. Dit lijkt te kloppen. ‘Zelfs de meeste 65-plussers steunen de versoepelingen. Zij accepteren het feit dat ze zich nog een tijdje moeten isoleren, uit solidariteit met jongeren die nu vrij zijn’, aldus Bang Petersen.

Slag om de arm

Het is onduidelijk of de Denen nu voorgoed verlost zijn van de coronarestricties. De Deense premier Mette Frederiksen hield op de publieke radio nog een slag om de arm. ‘We weten niet wat er in de herfst zal gebeuren en of er een nieuwe variant komt.’ In juli vorig jaar versoepelde Denemarken als een van de eerste Europese landen zijn coronarestricties. Tien weken later waren opnieuw maatregelen nodig. De regering blijft burgers adviseren zich regelmatig te laten testen, zodat er ‘indien nodig snel maatregelen kunnen worden genomen’. Volgens Bang Petersen wordt deze lijn door de meeste Denen geaccepteerd. ‘Er is niet slechts één juiste strategie, alleen een afweging van risico’s. De Denen zijn nu bereid dit risico te nemen.’