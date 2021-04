Coronaproof op testvakantie naar Rhodos, alleen de verplichte badmuts is een minpuntje

Duimen omhoog op Schiphol voor vertrek naar de testvakantie op Rhodos. Beeld ANP

Kelly Vos uit Tilburg is een van de gelukkigen die maandag het vliegtuig instapten naar het Griekse vakantie-eiland Rhodos. ‘Ik heb vooral zin om weer een Griekse salade op een zonnig terras te eten. De organisatie maakt er echt iets van.’ Vos (31) heeft zich meteen aangemeld toen de mogelijkheid zich aandiende.

De 189 vakantiegangers reizen vandaag binnen hun eigen bubbel naar het voor hen opengestelde Hotel Mitsis Grand Beach op het Griekse eiland Rhodos. Dit resort mogen ze acht dagen lang niet verlaten, maar er is volgens reisorganisatie Sunweb genoeg entertainment voor de vakantiegangers. Er zijn twee buitenzwembaden en een binnenzwembad, een fitnessruimte en tennisbaan en diverse restaurants. Ook is de bar open tot twee uur ’s nachts. De weg oversteken om naar het een paar meter verderop gelegen strand te gaan: dat mag dus niet.

Vos is gekozen uit 25 duizend belangstellenden, waarbij een notaris het laatste woord had om een zo divers mogelijke groep samen te stellen, waarin alle leeftijdsklassen voorkomen. Vlak voor vertrek ziet ze vooral enthousiaste vakantiegangers wachten tot ze eindelijk in het vliegtuig mogen stappen.

Coronabubbel

In het resort zijn de vakantiegangers nog niet helemaal van corona af. Zo mag het mondkapje alleen af tijdens het diner en aan het zwembad. Ook de anderhalve meter afstand is verplicht.

Vakantieganger Vos neemt met ‘een heel veilig gevoel’ plaats in haar vliegtuigstoel. ‘Iedereen is getest, dus straks hutjemutje in het vliegtuig zitten maakt mij niet uit. Ik vind het vooral echt goud om mee te mogen maken.’ Uiteindelijk testte één reiziger alsnog positief op het vliegveld, die moest thuisblijven.

Badmutsen

De all-inclusive vakantie moet volgens de directeur van reisorganisatie Sunweb, Mattijs ten Brink, ‘een schat aan informatie’ opleveren voor de reisbranche over hoe we binnenkort weer veilig vakantie kunnen vieren. De zonaanbidders worden voortdurend getest en moeten geregeld vragenlijsten invullen. Reizigers worden geacht na de vakantie in quarantaine te gaan. Als ze tijdens de vakantie besmet blijken, moeten ze één tot twee weken in zelfisolatie op hun kamer. De vakantie kost 400 euro, inclusief de testen.

De komende week wordt het niet warmer dan 20 graden op het eiland, maar dat maakt Kelly Vos niets uit. ‘Ik kan niet wachten om de sneeuw in Nederland om te wisselen voor het heerlijke zonnetje straks. Waarschijnlijk kom ik lekker bruin terug van deze reis.’ Vos ziet nog wel een nadeel: ‘Het enige minpuntje is dat we verplicht een badmuts op moeten in het zwembad. Maar dat kan ook wel een leuke selfie opleveren met zijn allen.’

Kelly Vos op het balkon met uitzicht op het strand in Rhodos.