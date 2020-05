Coronaproof collecteren: wervers rollen de rode loper voor u uit

Als een atleet die na een zware blessure weer de baan op mag, schiet werver Robert Valentijn uit de startblokken. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

‘Trinnggg’, verheugd kijkt fondsenwerver Robert Valentijn (31) naar de eerste voordeur in de Goudse Van Swietenstraat. Hij rolt zijn rode loper van anderhalve meter uit en jongleert met een pindareep. Bij meer dan honderdduizend huizen heeft hij in zijn leven al aangebeld, maar door de coronacrisis is het eelt op zijn rechterwijsvinger voor het eerst in tien jaar verdwenen. ‘Ik mis het werk enorm’, zegt Valentijn, hoofd huis-aan-huiswerving bij Save the Children.

Toen minister-president Mark Rutte zeven weken geleden opriep om zoveel mogelijk thuis te werken, liepen de wervers van Save the Children nog een kleine week door. ‘We zijn zelfs met handschoenen en mondkapjes langs de deuren gegaan, maar kregen toch klachten van mensen die het ongepast vonden dat we langskwamen. Toen hebben we besloten om het werk stil te leggen.’

Normaal gesproken komt ruim eenderde van de inkomsten van Save the Children uit huis-aan-huiswerving. Die bron is nu opgedroogd maar ondertussen heeft de organisatie haar handen vol aan de bestrijding van de coronacrisis. Zo helpt Save the Children onder andere in Bangladesh waar honderdduizenden Rohingya’s in vluchtelingenkampen zitten. ‘Zij wonen daar in simpele onderkomens onder slechte hygiënische omstandigheden. Als daar corona uitbreekt is het leed niet te overzien’, vertelt Valentijn. ‘Maar we hebben wel middelen nodig om te kunnen helpen. Het is dus essentieel dat wij ons werk weer kunnen voortzetten.’

Vertel

‘Goedemiddag meneer, we komen u even storen’, zegt hij vastberaden als de voordeur opengaat. De bewoner lijkt op slag vergeten dat er op zijn deur een sticker prijkt: ‘NEE. Géén collectes,verkopers of geloofsovertuigers.’ Hij begint te lachen als hij de rode loper ziet. ‘Dat is nog eens een creatieve manier van werven. Vertel, waar kom je voor?’

Als een atleet die na een zware blessure weer de baan op mag, schiet Valentijn uit de startblokken. Hij vertelt over watervoorzieningen in Bangladesh, de hongersnood in Somalië en houdt ten slotte de pindareep omhoog. ‘Als een ondervoed kind elke dag deze reep eet, is het binnen vier weken weer op normaal gewicht.’ De bewoner kijkt naar de helderblauwe lucht en knikt instemmend. ‘Goed verhaal, ik ga een donatie doen via de website.’

Als de deur dichtgaat lacht Valentijn van oor tot oor. ‘Ik ben verliefd op dit werk. Hopelijk kunnen we komende weken rustig aan weer beginnen.’ Hij heeft al een manier bedacht om zijn donateurs in te schrijven. Niet via de oude route, waarbij de donateur een handtekening zet op de tablet, dat is immers niet conform de hygiënevoorschriften. ‘Coronaproof collecteren is het credo. We sturen de mensen een berichtje op hun telefoon, daarmee kunnen zij zelf hun donateurschap bevestigen.’

Mooie oplossing

Bij branchevereniging Goede Doelen Nederland steunen ze creatieve ideeën waarmee de werving op een veilige manier kan worden hervat. ‘Goede doelen maken zelf de afweging of en hoe de werving aan de deur en op straat weer langzaam kan worden opgestart, uiteraard binnen de geldende overheidsmaatregelen’, zegt directeur van Goede Doelen Nederland Margreet Plug. ‘Voor goede doelen is het van groot belang dat zij steun kunnen vragen voor hun werk. Het gesprek aan de deur en op straat is hierbij cruciaal. Wel moet de komende tijd goed gemonitord worden hoe de werving wordt ontvangen door het publiek.’

In Gouda blijven negatieve reacties uit en Valentijn heeft er dan ook alle vertrouwen in dat het werven met de rode loper een mooie oplossing is binnen de anderhalvemetersamenleving. ‘De wervers staan te trappelen en na vandaag durf ik te zeggen dat de mensen aan de deur ons ook wel een beetje hebben gemist.’