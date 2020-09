Coronapiek in studentenstad Groningen: ‘Er gebeurt héél veel achter gesloten deuren’

De Grote Markt in Groningen in maart dit jaar. Beeld Harry Cock

Paulien, je lag om 5 uur ’s ochtends pas in je bed. Kun je op woensdagavond tot zo laat stappen in Groningen?

‘Ik heb gestudeerd in Groningen en ik kan beamen dat elke avond een uitgaansavond is.’

Dat is in coronatijd dus niet anders?

‘Nee. Sommige kroegen kwam ik niet in, omdat het maximumaantal bezoekers was bereikt. De gordijnen waren gesloten. Toen ik naar binnen gluurde, zag ik dat iedereen lekker aan het dansen was. Uiteindelijk ben ik in twee kroegen geweest. Daar werd ehh.. niet heel netjes omgegaan met de coronamaatregelen. Het voelde als vanouds. Dat is op zich heel leuk, maar het is niet hoe stappen in deze tijd hoort te zijn.’

Wat was eigenlijk de aanleiding om te gaan stappen in Groningen?

‘Ik wilde in eerste instantie een artikel schrijven over hoe vriendschappen in deze tijd worden gevormd, maar toen kwam het nieuws over uitbraken bij Groningse studentenverenigingen. Alleen al bij de christelijke studentenvereniging Navigators zijn 50 besmettingen vastgesteld, bij Albertus 5, bij Dizcartes 4, bij Vindicat 15. Het leek me goed om te onderzoeken hoe dit komt. Wat is hier aan de hand?’

En, heb je een antwoord op die vraag gekregen?

‘Er gebeurt héél veel achter gesloten deuren. Zo sprak ik een aantal mensen die net van een huisfeestje kwamen. Op het eerste gezicht lijkt iedereen zich aan de maatregelen te houden, maar als het erop aankomt is het lastig om afstand te bewaren.’

Waarom worden er zoveel huisfeestjes gehouden denk je?

‘Voor eerstejaars is het in deze tijd een stuk lastiger om mensen te leren kennen. De introductieweek voor studenten, de KEI-week, ging in beperkte mate door. Er werd bijvoorbeeld geen kroegentocht georganiseerd, terwijl dat een heel belangrijk onderdeel is. Ik heb de KEI-week zelf gelopen en dat was één groot feest. De studenten die ik gisteren sprak, zeiden dat ze zich deze tijd wel anders hadden voorgesteld, maar dat ze zo toch nog een beetje op stap kunnen.’

Kwam je vooral eerstejaars tegen?

‘Ja, de meesten waren net begonnen aan hun studie. Bij Albertus, de vereniging waar ik zelf bij zit, was een introductiemoment. Er liepen daarom veel Albertianen door de stad. De mannen waren jasje-dasje gekleed, daar herkende ik ze aan.’

Maken de studenten zich zorgen over het grote aantal besmettingen?

‘Niet echt. Dat verhaal hebben we vaker gehoord: ze behoren zelf niet tot de risicogroep, maar uiteindelijk gaan ze wel weer een keer naar hun ouders toe. Ik had niet het idee dat daar veel rekening mee werd gehouden. Iemand zei: ik kan wel 1,5 meter afstand houden, maar ik slaap daar ook in bed, zit aan dezelfde keukentafel en gebruik dezelfde ladekastjes. In hoeverre heeft het dan zin?’

Is het op de studentensociëteiten wel rustig?

‘Een clubgenootje vertelde me dat het op de sociëteit veel rustiger is dan anders. Het is niet zo dat daar nu allemaal mensen staan te zuipen. Ze proberen gecontroleerd met de situatie om te gaan en 1,5 meter afstand te bewaren. Vannacht kreeg ik nog een mailtje van studentenvereniging Gyas, waar ik vandaag langsga, dat de activiteiten wat beperkter zullen zijn. Ook daar is een coronabesmetting vastgesteld. De situatie is onder controle en de studenten die in contact zijn geweest met de persoon zitten in quarantaine, maar ze hebben toch besloten het geplande Speelkwartier af te schaffen. De domiro gaat wel door.’

Domiro?

‘Ja, het roeimoment op donderdagmiddag. Roeien geldt als sport, dus in de boot hoeft geen afstand bewaard te worden. Ik ben benieuwd hoe het gaat als de studenten eenmaal de boot uitstappen.’