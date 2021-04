Coronapatiënten: aantal verplaatsingen tussen regio’s loopt gestaag op

Het aantal verplaatsingen van coronapatiënten tussen ziekenhuizen en regio’s is de afgelopen weken gestaag opgelopen. Tijdens de eerste golf moesten de Brabantse en Limburgse ziekenhuizen veel patiënten noodgedwongen overplaatsen naar een andere regio. Zo nijpend is de situatie bij de huidige golf nog niet. Elke week worden ruim 100 patiënten overgebracht naar een instelling buiten de regio, de meeste patiënten naar regio Noord. Bij de eerste golf gingen er ook tientallen patiënten naar Duitse ziekenhuizen, maar momenteel ligt er geen in een Duits ziekenhuis. Er zijn nog altijd afspraken met Duitse ziekenhuizen om in geval van nood patiënten over te kunnen dragen. Dit is nu niet nodig, laat het LCPS weten, het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding. Ook in de Duitse ziekenhuizen is het drukker dan tijdens de eerste golf.

Einde aan Portugese noodtoestand

Portugal beëindigt de noodtoestand en staat openbare evenementen weer toe, zo heeft president Marcelo Rebelo de Sousa aangekondigd. Sinds half maart schommelt het aantal besmettingen rond de 500 per dag. In januari bereikte de pandemie in Portugal een hoogtepunt. Toen registreerde het land dagelijks tot ruim 15 duizend nieuwe besmettingen en lagen ziekenhuizen overvol. Dankzij een strenge lockdown was er medio februari al sprake van een forse afname. Maandag werd voor het eerst sinds augustus geen enkele coronadode gemeld.

Kwetsbaren worden sneller gevaccineerd

De miljoen 18- tot 60-jarigen met een medische indicatie zullen waarschijnlijk een week eerder dan gepland hun eerste inenting ontvangen. De krap twee miljoen vaccins die fabrikant Pfizer-BioNTech eerder levert, zullen hiervoor worden ingezet. Doordat AstraZeneca niet meer wordt toegediend aan 60-minners was aanvankelijk een deel van degenen met een hoger medisch risico drie weken later aan de beurt. Dat wordt nu gedeeltelijk teruggedraaid. De kwetsbaren kunnen vanaf volgende week een uitnodiging ontvangen van de huisarts, die bepaalt of ze in aanmerking komen voor een vaccinatie. Vervolgens kunnen de genodigden zelf een afspraak maken bij de GGD, die de prik zal toedienen. Om de GGD niet te overbelasten gebeurt het uitnodigen in fasen.