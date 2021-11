Coronapas toch niet nodig op het sportveld, wél in de kleedkamer

Hugo de Jonge en Mark Rutte woensdagavond tijdens het Kamerdebat over de coronamaatregelen. Beeld ANP / Lex van Lieshout

De Tweede Kamer ging woensdag tijdens het coronadebat akkoord met de aanscherpingen van de coronamaatregelen, waaronder de bredere uitrol van het coronatoegangsbewijs. Vanaf zaterdag moeten mensen op meer plekken dan nu aantonen dat zij getest, genezen of gevaccineerd zijn. Ook op de sportvelden.

Aanvankelijk was het voorstel van het demissionair kabinet om sportclubs aan de ingang te laten controleren, maar na kritiek uit de sportwereld (sporters haken af en dat is ongezond), het veiligheidsberaad (niet te handhaven) zette de Kamer het kabinet met succes onder druk om het voorstel aan te passen. Maar de aangepaste regeling stelt de clubs voor nieuwe uitdagingen. Want de coronapas moet nu op veel meer plekken op het sportcomplex gecontroleerd worden. Bijvoorbeeld bij de douches en de toiletten.

‘Alleen maar ingewikkelder’

Premier Rutte waarschuwde de Kamer woensdag dat uitzonderingen het voor sportclubs alleen maar ingewikkelder maken. ‘Ik denk dat het heel rommelig wordt, maar als de Kamer er anders over denkt, dan wil ik niet de zeurpiet zijn’, aldus Rutte.

Nu al geldt dat voor toegang tot de sportkantines gecontroleerd moet worden op het coronatoegangsbewijs, het kabinet wilde de controle verplaatsen naar de ingang van het sportcomplex. Op die manier zou het QR-beleid automatisch gaan gelden voor alle binnenruimtes, zoals de kleedkamers. Het schrappen van de coronapas voor de buitenlucht lijkt het voor de amateurclubs juist moeilijker te maken om te handhaven bij elk toilet en elke kleedkamer.

De Kamer stemt donderdag over de nieuwe maatregelen, maar niet over de uitzondering voor de buitensporten. Het ministerie van Volksgezondheid werkt aan een spoedregeling die donderdagavond naar de Kamer gaat en waar niet over gestemd hoeft te worden. Douchen en omkleden in de kleedkamers kan dan nog alleen met een geldige QR-code, maar de vraag is of amateurclubs wel voldoende controleurs op de been krijgen en of er gehandhaafd gaat worden.