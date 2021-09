Coronapas geeft een duwtje, maar het loopt geen storm op priklocatie Science Park in Amsterdam

De corona-vaccinatielocatie op donderdag in het Science Park in Amsterdam. Beeld Joris van Gennip

Was er geen coronapas in aantocht geweest, dan had student Lukasz (19) deze donderdagmiddag niet in de rij gestaan voor een prik bij een pop-upvaccinatielocatie van de GGD Amsterdam. Op het Amsterdam Science Park, in een zaal van een gebouw van de Universiteit van Amsterdam, organiseert de gezondheidsdienst deze middag een vrije inloop voor wie gevaccineerd wil worden.

Door zijn bril met zwart montuur kijkt Lukasz wat stuurs naar de GGD-medewerkers die zijn gegevens gaan registreren. Voor zichzelf ziet hij ‘het nut van vaccinatie niet in’. ‘Ik ben gezond, corona is geen probleem voor mij.’ Maar wat hij niet wil: dat hij mogelijk bij een kroeg wordt geweigerd, als per 25 september een vaccinatie- of testbewijs verplicht is bij horecabezoek. ‘Eigenlijk voel ik me nu gedwongen. Ik wil een gewoon leven kunnen leiden.’

Dat de invoering van de coronapas niet-gevaccineerden als Lukasz over de streep trekt, is precies de hoop van minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid). Maar zou het meteen storm lopen op de vaccinatielocaties, met deze aangekondigde beperking voor niet-gevaccineerden?

Zonder afspraak

Aanmerkelijk drukker is het deze week al bij de landelijke afsprakenlijn van de GGD. Ook sommige GGD’s zien lokaal meer toeloop bij priklocaties waar je zonder afspraak terechtkunt. Zoals in de Utrechtse universiteitswijk de Uithof, waar woensdag ruim 200 prikken werden gezet; het gemiddelde per dag stond op 80.

En ook bij de GGD Hollands Midden hebben ze deze week ongeveer eenderde meer prikken zonder afspraak gezet dan ervoor. Het viel op dat de vraag naar het Janssen-vaccin verdubbelde: daarvan is maar één prik nodig, en vier weken erna kleurt de begeerde QR-code groen. Dat is sneller dan bij een prik met Pfizer: dan duurt het drie weken voor de tweede prik en daarna nog twee weken voor een groen vinkje.

Kortom: de eerste voorzichtige effecten van de coronapas lijken zich af te tekenen. Maar van een massale run op vaccins om die reden is (nog) geen sprake. Zeker niet op de priklocatie op het Amsterdamse Science Park, waar de GGD-medewerkers zich deze middag hebben geïnstalleerd in een ontspanningsruimte voor studenten met tafelvoetbaltafels en een knusse zithoek met uitgezakte banken.

Besmettingspiek

Voor de meeste bezoekers van deze gelegenheidspriklocatie speelt de komende invoering van de coronapas bovendien niet of nauwelijks een rol. Wat je er vaker hoort: dat ze eigenlijk al veel eerder een vaccinatieafspraak hadden gemaakt of hadden willen maken, maar dat ze net toen besmet raakten met corona. En dan moet je acht weken wachten voor je een prik mag. ‘Ik had corona en mag me pas weer sinds eergisteren laten vaccineren’, zegt student geneeskunde Lotte. ‘Dan is het lekker makkelijk dat ik nu hier een prik kan krijgen.’

‘Wij houden er rekening mee dat meer jongeren zich gaan melden voor een prik, nu we ruim acht weken verder zijn na de besmettingspiek deze zomer’, zegt woordvoerder Jessica Grootenboer van de GGD Amsterdam. Vooral veel jongeren raakten besmet na de kortstondige opening van het nachtleven eind juni. Dat een deel van hen zich nu laat vaccineren, is te zien op het Science Park.

De vriendinnen Sylvie (20) en Sietske (20) raakten aan het begin van de zomer besmet - ‘toen de clubs open waren en we even lekker konden feesten’. Sylvie: ‘Na besmetting kun je met een herstelbewijs ook een groene QR-code krijgen waarmee je een bar binnenkomt. Bij mij gaf de druk van mijn moeder de doorslag. Zij was mij aan het pushen: ga je nu snel laten vaccineren.’

Opwelling

Daarnaast melden zich op de priklocatie op het Science park opvallend veel buitenlandse studenten. Zoals de Franse wiskundestudent Leah (20). ‘Ik had eigenlijk nog geen tijd gehad om een prikafspraak te maken’, zegt ze. ‘Als straks hier de coronapas wordt ingevoerd, is het handig om gevaccineerd te zijn.’ ‘Zonder vaccinatie kun je straks nergens meer heen’, valt een Italiaanse student haar bij. Ook de Belgische Bente (21) is blij met het initiatief van de GGD. ‘Als astmapatiënt wil ik die prik graag, maar ik ben niet zo goed in regelen. Dan is dit wel gemakkelijk.’

Dan zijn er nog studenten als Emma (24) die in een opwelling besluiten de prik te nemen. ‘Ik zag de poster van deze priklocatie, en ik dacht: yes’, zegt de student, terwijl ze zichtbaar opgelucht met haar net geprikte arm zwaait. ‘Ik vond het moeilijk om voor mezelf te bepalen of ik die prik nou zou gaan halen. Ik weet dat vaccinatie beter is voor iedereen, maar ik moest een mentale horde overwinnen om een afspraak te maken. Nu het zo op een presenteerblaadje wordt aangeboden, dacht ik: ik moet het gewoon doen.’

De coronapas speelde geen enkele rol in haar beslissing, beklemtoont Emma. Dat geldt niet voor de 38-jarige universiteitsmedewerker Thomas, die er zich er even later meldt voor een prik. ‘Ik zag net de aankondiging van de GGD. Dat de coronapas eraan komt, heeft me net het extra duwtje gegeven dat ik hier nu sta.’