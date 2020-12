Coronakerst in het vakantiepark: ‘We houden het klein met de deuren open’

Door in een vakantiepark Kerst te vieren konden grootouders Jan Lindhorst en Corine Luijt toch samen zijn met kinderen Dailey en Fiep van Galen, en kleinkinderen Roos, Lily en Holly (vlnr). Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Eigenlijk was het de bedoeling dat ze Kerst dit jaar met zijn allen zouden vieren. Familie uit Australië wilde overkomen, alle broers en zussen zouden erbij zijn. Bij elkaar toch al gauw een stuk of twintig mensen, gezellig samen in één groot vakantiehuis. Maar dat ging niet door, om de bekende redenen.

En dus zitten Betty Offermans (67) en Louise Janssen (67) nu met zijn tweeën met hun rode Kersttrui aan in de Zilverspar, een vakantiehuisje van Bungalowpark Hoenderloo. Betty’s man hoort er ook nog bij, maar die is even naar huis gereden om een doos wijn te halen die ze waren vergeten.

Een droomkerst is het niet. Maar haar zul je niet horen klagen, zegt Betty. Ze hebben hun eigen kerstversiering meegenomen en genoeg eten en drinken om de dagen door te komen. Ze kijken televisie, hebben kranten en ander leesvoer bij de hand. En als ze zich vervelen, kijken ze naar de eekhoorntjes die buiten rondscharrelen. ‘Wij zitten super hier. Wij vermaken ons wel.’

Dat Kerst dit jaar anders dan anders zou worden, was wel duidelijk. Hoe anders blijkt op de vakantieparken op de Veluwe die traditioneel vol zitten tussen Kerst en Oud & Nieuw.

Flonkerende lichtjes

Op Bungalowpark Hoenderloo flonkeren de lichtjes in de kerstbomen achter de ramen. Maar op de paden is het stil. Een jogger sjokt voorbij, een paar kinderen laten de hond uit, een vrouw leegt de restanten van het vloeibare deel van het kerstdiner rinkelend in de glasbak.

Dat is ook geen wonder, want zoveel is er niet te doen. De horeca en het zwembad zijn dicht. De midgetgolf en de tennisbaan zijn wel open. Maar met dit weer waagt niemand zich daaraan. Wat ze dan doen? Spelletjes spelen, eten, een stukje wandelen als het weer het toelaat, zegt Marjolein van Es (36) die met man en kinderen de Kerst doorbrengt in huisje de Moerbei.

Marjolein en haar man Joost werken in het Martini-ziekenhuis in Groningen. Zij is longarts en heeft op haar werk de volle laag gekregen van de corona-pandemie. Ook nu nog kan ze elk moment een telefoontje krijgen als het onverhoopt misgaat met de ziekenhuisopnames.

Af en toe komt er familie langs, zegt Marjolein. ‘Maar verder zien we weinig mensen. Ik heb met eigen ogen gezien hoe erg de ziekte is. Dat wil je niemand aandoen.’ Joost zucht: ‘Er is niet zoveel te beleven. Dan wordt het wel een lange week.’

Even verderop, bij vakantiepark Landal Miggelenberg, is het beeld niet anders. Al is hier iets meer reuring. Het kampwinkeltje is nog open. De meisjes achter de receptie dragen mondkapjes met kerstlichtjes en delen speurtochten uit aan kinderen.

Ook hier viert iedereen een aangepaste corona-Kerst. Want natúúrlijk zouden oma en opa Corine Luijt (55) en Jan Lindhorst (68) uit Santpoort de kerstdagen doorbrengen samen in één huisje, met kinderen en kleinkinderen.

Arjan Broere en Marjolein Cornelissen uit Den Hoorn zagen hun skivakantie in het water vallen, maar wilden wel graag iets met het gezin doen. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Gesloten terras

Daar hebben ze toch maar van afgezien, zegt Corine terwijl ze koffie uit een thermoskan schenkt onder het afdak van het gesloten terras van het vakantiepark. Buiten miezert het. De kinderen hebben een apart huisje gehuurd. Vanavond eten ze wel met elkaar. ‘Maar dan blijven de deuren open. We houden het klein.’

Dat geldt ook voor Marjolein Cornelissen (40) en haar man Arjan uit Den Hoorn die een skivakantie in het water zagen vallen. ‘Ik dacht: dan wordt het wel een heel lange ruk tot de vakantie.’ Kerst met ouders en schoonouders was dit jaar uitgesloten. ‘Dus besloten om maar iets met het gezin doen.’

Toevallig was de ‘droomboom’ nog vrij, een houten blokhut op palen met een eigen glijbaan. Leuk voor de kinderen, zegt Marjolein terwijl ze knakworsten opwarmt en Arjan de houtkachel opstookt. Op de salontafel staat een gourmetstel. ‘Dat hebben we gisteren gedaan.’

2020 was een gek jaar, zegt Danny Paerl, eigenaar van Bungalowpark Hoenderloo. Het voorjaar ging verloren door de eerste lockdown. Dat werd goedgemaakt door een topzomer waarin iedereen vakantie vierde in eigen land en er een run ontstond op vakantiehuisjes.

Met Kerst was het net zo: het park is al weken volgeboekt. Vooral met kleine gezelschappen, zegt Paerl: gezinnen, stelletjes. Geen groepen zoals in andere jaren. ‘Als we het idee hebben dat vriendengroepen een huisje hebben gehuurd om samen te vieren, dan zijn we daar alert op. Je wilt niet dat het virus hier ook uitbreekt.’

Joost Broere en Marjolein Cornelissen met hun kinderen. Het bungalowpark is al weken volgeboekt. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Luxe festivalaccommodaties

De crisis heeft Paerl ook wat opgeleverd. Naast het bungalowpark zette hij dit jaar een ‘Glamp Outdoor Camp’ op met tenthuisjes en luxe festivalaccommodaties uit de evenementenbranche die dit jaar werkloos was. Het was een groot succes, zegt Paerl. ‘Bizar bijna.’

Het Glamp Camp zat de hele zomer vol, vooral met avontuurlijk aangelegde dertigers en wereldreizigers die normaliter nog niet dood gevonden willen worden op een bungalowpark. Het is een nieuwe formule die ze volgend jaar over het hele land gaan uitrollen. ‘Zo zie je dat een crisis ook tot creativiteit leidt.’

In de Zilverspar zijn Betty en Louise vast van plan er het beste van de maken. ‘Ik heb nog een legpuzzel meegenomen’, zegt Betty. ‘Daar kunnen we straks aan beginnen. We hebben nog geen moment gedacht: wat zullen we nu eens gaan doen? We hebben niet zoveel nodig.’

Later deze week komen haar twee zussen ook nog, in een apart huisje, een stukje verderop. Haar broer bakt oliebollen, samen gaan ze proosten op het nieuwe jaar. Dat zal ook anders moeten, verzucht Betty. ‘Er zullen er wel een paar buiten moeten staan.’