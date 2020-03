coronahulp: veel aanbod, weinig vraag

Bezoekers staan vrijdag voor een dicht Rijksmuseum. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Eerst probeerde de Amsterdamse Tim Wong het met een oproepje op Twitter. ‘Hulp nodig bij de boodschappen of zo? Ik zit in Amsterdam Noord. #Amsterdam #coronahulp.’ De vangst een dag later: nul respons. En dus besloot de 46-jarige fotograaf het dichtstbijzijnde buurthuis te bellen om daar te vragen of zij daar nog zieke ouderen kenden die wel wat hulp konden gebruiken. Maar ook het buurthuis kon weinig betekenen voor Wong.

Hulp nodig bij de boodschappen of zo? Ik zit in Amsterdam Noord. #Amsterdam #coronahulp — Tim Wong Fotografie (@TimWongFotog) 13 maart 2020

‘Toen heb ik maar zorginstantie Cordaan gebeld om te vragen of ik daar kon helpen. Ze zeiden het een lief aanbod te vinden, maar ze waren al voorzien. Toen dacht ik wel: waar zijn wij ons eigenlijk druk over aan het maken? Vrijdag dacht ik nog dat het erg nodig zou zijn. Ik stond in de supermarkt en zag hoe door de drukte alle schappen half leeg raakten en vroeg mij af: hoe moet een oudere of zieke hier ooit aan boodschappen komen? Daarom besloot ik mijn hulp aan te bieden. Maar misschien hebben mensen genoeg vrienden en familie om zich heen en kunnen ze het in eigen kring wel af.’

Ik heb nul komma nul reacties gekregen op mijn aanbod van #coronahulp. Ik geloof er niks van. Ouderen zitten gewoon niet op Twitter. Ik ga straks langs bij de #huisvandewijk. Er zit eentje in elke wijk. Misschien kunnen ze mijn hulp gebruiken. #Amsterdam. — Tim Wong Fotografie (@TimWongFotog) 14 maart 2020

Enorm

Wong is niet de enige die nergens terecht lijkt te kunnen met zijn aangeboden hulp. Het aantal barmhartige Samaritanen dat bereid is om boodschappen te doen voor kwetsbare ouderen is enorm. Ook is er een riant aanbod van oppassers voor kinderen van onmisbare beroepsgroepen zoals zorgmedewerkers en politieagenten. Maar gretig aftrek vindt hun aanbod – geplaatst onder hashtag #coronahulp op Twitter en Facebook – nog niet.

‘Hulpvragen zijn nog niet binnengekomen, het zijn vooral mensen die zichzelf aanbieden om iets voor anderen te doen’ zegt lerares Engels Shanna Uitterdijk uit Zwolle die op Facebook de groep #coronahulpzwolle is begonnen. ‘Het kan betekenen dat er gelukkig nog niet zo heel veel mensen in quarantaine zitten, of toch nog wel buiten kunnen komen voor een boodschap. Maar wat als dat straks niet meer kan? Dan is het wel fijn dat er zo’n Facebookgroep is.’

Ook Ilena Mertel, een 29-jarige Duitse expat die sinds een maand in Den Haag woont, ziet op haar Facebookgroep The Hague Help Corona Virus isolation vooral enthousiaste hulpaanbieders voorbijkomen en maar weinig mensen die van deze hulp gebruik willen maken. Op de Facebookgroep is ook een handig kaartje te vinden met de exacte locatie van mensen in Den Haag die staan te springen om iets te betekenen voor zieken en overwerkte zorgmedewerkers.

‘We blijven gewoon doorgaan met het aanbieden van onze hulp. Je weet maar nooit wanneer iemand er wel gebruik van wil maken.’

Ik heb mijn vlucht geannuleerd dus 3,5e week geen reet te doen. Wie heeft er hulp nodig in het land? Ik kan oppassen, handgels inpakken, eten bezorgen, boodschappen doen, mensen heen en weer rijden. Maakt niet uit waar in het land maar woon zelf in #Amsterdam #coronahulp — Bianca Schrijver (@BiancaSchrijver) 13 maart 2020

Niet op sociale media

Onder de hulpaanbieders leeft het sterke vermoeden dat de hulpvraag ook achterloopt omdat oudere mensen niet op sociale media zitten. Daarom laten sommigen het niet alleen bij een Twitter- of Facebookbericht , maar schuiven ze ook briefjes in brievenbussen waarin ze hun hulp aanbieden. Dat gebeurt onder meer in Nijmegen, waar de zangeres Sher Careman – een zus van de Zwolse Shanna Uitterdijk – de Facebookgroep Coronahulp Nijmegen is begonnen.

‘Ik sta net op het punt om boodschappen te doen voor een buurman met milde klachten’ zegt Careman. ‘Daarna ga ik twee honden uitlaten. Ik heb het er druk mee, maar ik heb toch een vrije dag, dus waarom niet?’

Ook Careman is getroffen door het coronavirus. Al haar concerten voor de komende tijd zijn afgelast. Als zzp’er raakt haar dat recht in haar portemonnee. Wie helpt haar door deze barre coronatijden heen? ‘Daar denk ik nu nog even niet aan, anders word ik toch alleen maar boos. Dan kan ik beter mijn tijd steken in het helpen van mensen die mij nodig hebben. En als zij weer op de been zijn kunnen ze misschien als goedmakertje een van mijn concerten bezoeken.’