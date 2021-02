Coronagevangene in Londen: voor 2.000 euro vliegtuigspotten in een slecht geventileerd hotel

Het Radisson Blu Edwardian is een van de hotels waar reizigers die vanuit ‘rode landen’ naar het Verenigd Koninkrijk komen, hun quarantaine moeten doorbrengen. Beeld Carlotta Cardana

De bruine gordijnen van het Radisson Blue Edwardian-hotel worden opengeschoven en in het raam verschijnt een Latijns-Amerikaanse vrouw van middelbare leeftijd. Ze kijkt uit over een parkeerplaats van McDonald’s, waar zo’n twintig journalisten en fotografen zich maandagochtend hebben verzameld. Enkelen houden A4’tjes met hun mobiele telefoonnummers omhoog, de licht-geamuseerde hotelgast met handgebaren smekend of ze contact wil opnemen om te vertellen hoe de Britse hotelquarantaine in de praktijk werkt.

De vrouw was eerder op de ochtend geland op Heathrow, waar ze de komende tien dagen uitzicht op heeft. Omdat ze afkomstig is uit een van de 33 landen op de rode coronalijst die de Britse regering hanteert, is ze bij de paspoortcontrole tegengehouden en met een witte touringcar naar het viersterrenhotel aan de noordelijke rand van de Londense luchthaven gebracht. Voor vertrek had ze een van de aangewezen quarantainehotels moeten boeken. Ibis, Novotel, Holiday Inn. Dat soort karakterloze oorden.

Tot de landen behoren onder meer Brazilië, Argentinië, Zuid-Afrika, Portugal, Zimbabwe, de Emiraten en Congo, landen waar volgens de Britse autoriteiten gevaarlijke mutaties van het coronavirus zijn die het vaccinatieprogramma kunnen dwarsbomen.

Labour-leider Keir Starmer vindt de hotelquarantaine niet ver genoeg gaan en had voorgesteld alle inreizenden op te sluiten, net zoals Australië, Nieuw-Zeeland en Taiwan dat doen. Schotland doet dat nu ook, met de kans dat reizigers uit ‘ongevaarlijke’ landen via Engeland gaan reizen.

Zorgwekkende berichten

Geheel soepeltjes is de noodmaatregel niet verlopen. Zo kwam eind vorige week de website plat te liggen waarop bezoekers hun isolatieplek mochten uitkiezen. Er verschenen zorgwekkende berichten over de ventilatiesystemen in de hotels, waardoor ze broeinesten van het virus kunnen worden. Dat ramen niet open kunnen, helpt niet.

Op Heathrow ontstonden maandag lange rijen in slecht geventileerde aankomsthallen omdat douaniers een kwartier per reiziger nodig hadden om te kijken of deze uit een rood gebied is gekomen.

Pas op zondagavond had het douanepersoneel een lange e-mail met richtlijnen gekregen, te laat om zich terdege te kunnen voorbereiden. Op de eerste dag werden enkele honderden reizigers verwacht die in aanmerking kwamen voor quarantaine.

Het ministerie van Transport heeft 4.500 bedden gereserveerd, met de optie tot meer indien dat nodig is. Een Britse zakenman die onwetend van de maatregelen uit Dubai arriveerde, meldde The Daily Mail, kreeg een boete van 500 pond omdat hij geen quarantainehotel had geboekt.

Er is veel kritiek geweest op de quarantaine, temeer omdat passagiers bij aankomst sowieso een negatief testresultaat moeten tonen. Een vooraanstaand Londens advocatenkantoor, PGMBM, is een rechtszaak begonnen tegen de Britse overheid omdat de opsluiting in strijd kan zijn met artikel 5 van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens, het recht op vrijheid en veiligheid. Volgens de advocaten is het met dwang opsluiten van mensen zonder dat ze weten of ze covid onder de leden hebben en kunnen verspreiden mogelijk onrechtmatig.

Gewone gast

Ook de hoge kosten voor de passagiers hebben vragen opgeroepen. Ze moeten omgerekend bijna 2.000 euro neerleggen voor tien dagen gevangenschap. Wie als gewone gast komt, is minder dan de helft kwijt. De Britse regering heeft laten weten dat vervoer naar het hotel inbegrepen is, alsmede twee testen.

Het is vooral lucratief voor G4S dat garant moet staan voor de bewaking en logistiek. Wie tijdens het verblijf positief test, moet langer blijven en krijgt een extra rekening van omgerekend 170 euro per nacht.

Gekleed in gele hesjes moeten G4S-medewerkers ervoor zorgen dat journalisten uit de buurt van de hotels blijven. Gewone gasten zijn niet welkom. De zelfisoleerders moeten dag en nacht in de hotelkamer blijven. Het eten wordt voor de deur neergezet, een full English ontbijt is geen optie.

Om het verblijf aangenaam te maken zijn er bordspellen achtergelaten, bestek, shampoo, een iPad voor het lezen van kranten en een extra stoel, geschikt om opstijgende vliegtuigen te bewonderen. Schoonmakers komen de kamers niet op.

Tot wanneer de hotelquarantaine, waar een afschrikkende werking vanuit moet gaan, is onbekend. De Britse besmettingscijfers dalen als een baksteen, wat ook begint te gelden voor het aantal coronadoden. De duur van de maatregel is voornamelijk afhankelijk van de vraag hoe het virusverloop, en de vaccinatie, in andere landen is.

Het kan nog lang gaan duren eer het Verenigd Koninkrijk weer opengaat en gasten van Radisson Blue Edwardian ontvangt die wel gebruik kunnen maken van de spa en de sportschool waarmee het hotel adverteert.