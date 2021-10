Coronafilerecord na twee dagen al verbroken, NS ziet grootste aantal reizigers sinds begin coronacrisis

27 september 2021: file op de A7 nabij Hoorn. Beeld ANP / Ramon van Flymen

Op dinsdag repte de ANWB al van de drukste ochtendspits sinds tijden, 468 kilometer file. Dit coronafilerecord hield maar twee dagen stand, op donderdag waren de ochtendfiles samen 496 kilometer lang. De afsluiting van de A12 droeg overigens ook bij aan de drukte. Dat thuiswerken sinds 25 september niet meer dringend geadviseerd wordt, was direct duidelijk op de weg, maar ook de week daarvoor was het al veel drukker dan dezelfde tijd vorig jaar. De afgelopen twee weken waren de spitsfiles dubbel zo lang als de laatste twee weken van september 2020. In het eerste coronajaar daalde de filedruk met 63 procent ten opzichte van een jaar eerder. Zo’n afname zal dit jaar niet voorkomen, tussen juli en september was de filezwaarte maar 27 procent lager dan 2019.

Ook in het ov wordt het drukker. Uit cijfers van Translink, de exploitant van de ov-chipkaart, blijkt dat Nederlanders in september gemiddeld bijna 3 miljoen keer per dag incheckten in trein, bus, tram of metro. Dat nadert het gemiddelde van voor corona van zo’n 3,5 miljoen check-ins per dag. Een woordvoerder van de NS bevestigt dit beeld: ‘Afgelopen weekend was het aantal treinreizigers al weer bijna zo hoog als in 2019. Inmiddels zijn de passagiersaantallen in het weekend alweer bijna even hoog als voor corona.’ Door de week blijft het relatief rustiger, met ongeveer tweederde van het aantal treinreizigers in 2019. Maar dat lijkt ook te veranderen. Afgelopen dinsdag stapten ruim 900 duizend personen in een NS-trein, de meeste reizigers op één dag sinds de eerste lockdown.