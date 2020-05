‘Coronadorp’ in Den Haag opent deuren voor zieke dak- en thuislozen

Naast het stadion van ADO Den Haag is vrijdag een ‘coronadorp’ voor zieke dak- en thuislozen in gebruik genomen. Aanjager en financier Martijn van Rheenen, als tiener zelf thuisloos, gelooft dat het virus ‘nog niet klaar met ons’ is.

Vaak als Bram Schinkelshoek met ondernemers praat over dak- en thuislozen, is het vanwege die ene vraag: kunt u niet iets doen aan de overlast? De directeur van de Kessler Stichting, die kwetsbare mensen opvang, hulp en dagbesteding biedt in de regio Den Haag, was dus even sceptisch toen investeerder Martijn van Rheenen aankondigde dat hij een ‘coronadorp’ wilde bouwen voor zieke dak- en thuislozen.

Nu, amper twee maanden later, is Schinkelshoek ‘diep onder de indruk’. Op de parkeerplaats naast het stadion van ADO Den Haag is een accommodatie uit de grond gestampt van 600 vierkante meter. ADO-supporters hebben een spandoek met stripheld Haagse Harry opgehangen. ‘Wellekom bij ADAU – korrauna dorrep’, staat er in plat Haags. ‘Aup je gemak bè ADAU ondâhdak.’

Van buiten ogen de containers klein, binnen is het ‘dorp’ verrassend ruim van opzet. De ziekenhuisbedden staan klaar in de slaap- en behandelzalen, de wasmachine zit nog half ingepakt. Er kunnen tien dak- en thuislozen worden opgevangen om uit te zieken. Zo nodig is de capaciteit snel uit te breiden tot vijftig plekken.

Van slaapbank naar slaapbank

De aanjager en financier van het project is een ondernemer die weet hoe het is om geen vaste stek te hebben. Op zijn 16de overleed zijn moeder, zijn vader heeft hij nooit gekend. Martijn van Rheenen weigerde naar een jeugdinstelling te gaan. ‘Dat zijn veredelde gevangenissen’, vertelt hij in het tuintje van de noodopvang. ‘Vijf jaar lang ging ik van slaapbank naar slaapbank. Gelukkig was er telkens iemand anders die me een paar dagen, weken of maanden onderdak bood.’

Ondernemer Martijn van Rheenen. Beeld Bart Dirks

Inmiddels is hij een succesvol investeerder met tweehonderd mensen in dienst – Van Rheenen bezit onder meer een Nederlandse energieleverancier en een Pools pretpark. Het lot van dak- en thuislozen gaat hem nog steeds aan het hart. ‘Het is een groep waarmee de meeste mensen niets te maken willen hebben. En eerlijk is eerlijk, ik zou in deze coronatijd ook niet zo snel iemand een logeerbed aanbieden.’

De maatregelen om het coronavirus in te dammen, leidden half maart ook voor de daklozenopvang tot acute problemen. Bij de Kessler Stichting kon nog maar een fractie van het aantal bedden worden gebruikt, zegt directeur Bram Schinkelshoek. ‘Gelukkig regelde de gemeente nog dat zelfde weekend hotelkamers in Scheveningen.’

Daar leidde hun komst wel tot enige onrust – in de stille straten direct na aanvang van de ‘intelligente lockdown’ vielen ze des te meer op. Maar wat als in deze kwetsbare groep mensen geveld zouden worden door corona? Daarom kwam het plan voor het ‘coronadorp’ als geroepen.

Kritiek

De aankondiging leidde in de regionale media wel direct tot kritiek van straatdokters en stichting Straat Consulaat, die zich inspant voor daklozen, thuislozen en verslaafden in Den Haag. ‘Bij een coronadorp denk ik aan een sloppenwijk aan de rand van de stad waar mensen zonder voorzieningen worden opgesloten’, zegt directeur Elly Burgering van Straat Consulaat. ‘Dit is een goed initiatief, maar er is slecht over gecommuniceerd. De daklozen hebben geen idee waar ze aan toe zijn. Ze weten niet of er mensen in hun omgeving ziek zijn, en dan komt er opeens een coronadorp. Dan schrik je je een hoedje.’

Slaapvertrek in het ‘coronadorp’. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

‘Dat had anders gemoeten’, beaamt GroenLinks-wethouder Bert van Alphen, verantwoordelijk voor armoedebestrijding en maatschappelijke opvang. ‘Maar ik ben blij dat deze voorziening er nu is. En ik hoop dat we er geen gebruik van hoeven te maken.’

Want vooralsnog heeft, voor zover bekend, geen enkele dak- en thuisloze in Den Haag corona opgelopen. Dat is minder raar dan je zou denken, aldus Kessler-directeur Schinkelshoek. ‘Deze groep gaat niet naar carnaval, naar de kerk of naar andere drukke, sociale plekken. Dat is, ironisch genoeg, hun geluk.’

Initiatiefnemer Martijn van Rheenen is er evenwel niet gerust op. ‘Wij zijn klaar met corona, maar corona is nog niet klaar met ons’, voorspelt hij. ‘Deze opvang staat gelukkig nu klaar voorYe als er een tweede golf komt. Het wordt nog een zware tijd.’