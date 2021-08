Coronacrisis zorgt bij rijbewijzen-bureau voor enorme achterstand en lange wachttijden

De wachttijd voor een praktijkexamen is op dit moment gemiddeld 8 weken, met uitschieters tot 14 weken. Beeld ANP

‘Het inhalen gaat langzaam maar gestaag’, erkent de woordvoerder. ‘Maar het gaat ook om enorm veel niet afgenomen examens. Die krijg je niet zomaar weggewerkt.’

De wachttijd voor een praktijkexamen is op dit moment gemiddeld 8 weken, met uitschieters tot 14 weken. Voor het afleggen van een theorie-examen is de gemiddelde wachttijd 11,5 week. ‘We zitten hier met de 1,5 meter afstand. Nu moeten we tussen elke kandidaat een tafeltje leeg laten.’ De mogelijkheden om een theorie-examen af te leggen zijn wel verruimd. ‘We zijn nu zes dagen in de week open, ook in de avonden.’

Wat ook meespeelt is een tekort aan examinatoren. Eerder al begon het CBR met een wervingscampagne om ruim honderd benodigde examinatoren aan te trekken. Afgelopen week hebben er 22 hun opleiding afgerond. Zij waren al langer bezig, maar de studie liep spaak vanwege het coronavirus waardoor ze niet mee konden rijden voor het praktijkgedeelte. In september beginnen er nog eens 38 aan de opleiding. Zij zijn in december klaar.

Volgens de woordvoerder is het CBR nog volop bezig met werven. ‘Maar het moeten wel echt goede mensen zijn. We vragen nogal wat, het is een bijzonder beroep.’ Kandidaten moeten een zekere mate van mentaal weerbaar zijn, óók in staat zijn iemand af te wijzen als die niet voldoet.

Het CBR zou ook graag een stijging zien van het slagingspercentage. ‘Want dat betekent minder herexamens: 1 procent stijging scheelt al zo’n 8.000 examens.’ Onderzoek van een commissie onder leiding van voormalig SP-leider Emile Roemer toonde eerder dit jaar aan dat bij 1.500 rijscholen in het land minder dan drie op de tien leerlingen slagen voor hun eerste praktijkexamen.

Expats

Dan is er nog een aparte groep die rijleraren zorgen baart: de expats. Ze mogen hun buitenlandse rijbewijs omwisselen voor een Nederlands exemplaar, zonder getoetst te worden. Dat was in 1995 een cadeautje van Verkeersminister Annemarie Jorritsma. Nederland moest op deze manier aantrekkelijker worden voor kenniswerkers. Maar het is een levensgevaarlijke regeling, vertelden rijleraren vrijdagavond in EenVandaag.

Van de 6.500 expats die per jaar gebruikmaken van deze mogelijkheid, komt het leeuwendeel uit India. Daar wordt volgens rijleraar Romeo Ramjiawan nogal ruim omgegaan met het begrip ‘verkeersveiligheid’, zei hij in EenVandaag. ‘Ik heb zelf Indiase roots. Ik weet hoe makkelijk je daar aan een rijbewijs komt. De meesten kopen het bij het gemeentehuis voor een paar honderd roepie. Ze hebben dan nog nooit in een auto gereden.’

De Indiase Charu Dabhade, die in het programma te zien was tijdens haar veertiende rijles in Nederland, had wel verkeerslessen en een verkeersexamen gedaan in India, maar die waren onvergelijkbaar met de procedure in Nederland. ‘Daar rijd je tijdens je examen op een afgelegen terrein. Ik hoefde niet in het verkeer te rijden, ik heb geen rotondes hoeven doen en ik heb ook niet op de snelweg gereden. Hier is alles anders.’

Een andere rij-instructeur Shelly Kashyap zegt in EenVandaag zeker vijftig leerlingen te kennen die wel een Nederlands rijbewijs hebben, maar hier een gevaar zijn op de weg. ‘Ze kunnen helemaal niks. Niet remmen, niet koppelen en niet sturen. Je moet helemaal vanaf het begin beginnen.’

Hoogleraar transportbeleid Bert van Wee meldt in het programma dat deze regeling aangepast moet worden. ‘Veel expats kunnen in hun eigen land al niet rijden, laat staan hier. Het is ook geen eerlijke regeling. Je moet mensen geen privileges geven vanuit economische belangen, waardoor zij zich niet aan verkeersveiligheid eisen hoeven te houden.’