Coronacommissie sluit voorlopig weer de gelederen na ‘constructieve gesprekken’

Pepijn van Houwelingen (Forum voor Democratie) na afloop van het werkoverleg van de 'coronacommissie'. Beeld ANP

Na ‘constructieve gesprekken’ is maandag besloten dat de commissie in de huidige samenstelling verder gaat. De waarnemend voorzitter van de zogenoemde Tijdelijke Commissie Corona (TCC), Mariëlle Paul (VVD), zei na het reguliere wekelijkse overdag dat er ‘werkafspraken’ zijn gemaakt om nieuwe conflicten te vermijden. Ook is gesproken over het lekken van vertrouwelijke interne informatie naar de pers; dat moet voortaan niet meer gebeuren. Paul wilde verder niet inhoudelijk ingaan op de discussies binnen de commissie.

Zeker is wel dat alle leden, dus ook Van Haga en Van Houwelingen, deel blijven uitmaken van de commissie. De afgelopen week ontstond er bij andere commissieleden wrevel over de optredens van die twee Kamerleden. Zo legde Van Houwelingen vorige week maandag bij televisiezender ON een verband tussen vaccinaties en oversterfte. Van Haga verklaarde in een Kamerdebat afgelopen woensdag dat er helemaal geen pandemie heeft bestaan en dat er tijdens de coronacrisis ‘een totalitair bewind werd gevoerd, gestoeld op ten onrechte gecreëerde angst’.

De uitlatingen van de twee Kamerleden stonden op gespannen voet met de terughoudendheid die andere commissieleden willen betrachten. Om objectief onderzoek te kunnen doen naar de coronacrisis zouden leden van een parlementaire enquête in hun ogen een neutrale houdingen moeten aannemen om niet bevooroordeeld over te komen.

Enkele leden van de coronacommissie verklaarden vrijdag tegen NRC dat ze wilden dat Van Haga en Van Houwelingen zouden opstappen. Volgens waarnemend voorzitter Paul is dat verzoek maandag niet aan de orde gekomen. Leden kunnen ook niet gedwongen worden om op te stappen. Of Van Haga en Van Houwelingen zich voortaan terughoudender gaan gedragen, moet de komende tijd blijken.

De TCC, waarin ook Kamerleden als Ulysse Ellian (VVD), Hilde Palland (CDA) en Pieter Omtzigt zitten, bereidt sinds juli de parlementaire enquête over de coronacrisis voor. De commissieleden komen bijna wekelijks bijeen en hebben ook al verschillende werkbezoeken afgelegd. Uiteindelijk moeten de commissieleden beslissen wat er tijdens de parlementaire enquête precies onderzocht gaat worden. Als de onderzoeksvraag eenmaal vaststaat, is het goed gebruik dat de voorbereidende commissie ook de enquête uitvoert.

Niet alleen vanwege de betrokkenheid van Van Haga en Van Houwelingen bestaat er binnen de Kamer scepsis over de samenstelling van de commissie. Een parlementaire enquête vergt doorgaans veel werk, maar in de voorbereidingscommissie zitten relatief veel leden uit kleine fracties. De linkse partijen, PvdA, GroenLinks en SP, hebben sinds het vertrek van voormalig voorzitter Khadija Arib niemand afgevaardigd. Arib vertrok eind vorig jaar uit de Kamer vanwege een onderzoek naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag. Sindsdien is VVD-Kamerlid Mariëlle Paul waarnemend voorzitter.