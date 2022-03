Coronacijfers wijzen juiste kant op daags voor de laatste versoepelingen

Een GGD-medewerker voert een coronatest uit op de XL-vaccinatielocatie in de Utrechtse Jaarbeurs, november 2021. Beeld Ramon van Flymen / ANP

Besmettingscijfers dalen in heel Nederland, meeste meldingen in het noordoosten

De coronacijfers van dinsdag zien er redelijk gunstig uit, daags voor de afschaffing van de laatste coronamaatregelen. De afgelopen week daalde het aantal gemelde besmettingen met 27 procent naar gemiddeld 44,8 duizend per dag. Vooral in de jongere leeftijdsgroepen daalt het aantal meldingen snel. Ook ouderen testen deze week minder vaak positief, maar de afname is bij hen gering.

In alle veiligheidsregio’s zijn minder besmettingen gemeld dan vorige week. In Drenthe, Groningen en IJsselland zijn de besmettingscijfers relatief het hoogst, ruim 2.400 per 100 duizend inwoners. In delen van Noord-Brabant en Zuid-Holland zijn de aantallen nu het laagst.

De afname komt grotendeels doordat minder mensen zich laten testen bij de GGD’s. Het gemiddeld aantal uitgevoerde coronatesten daalde deze week met 37 procent naar 53,5 duizend per dag. Het percentage positieve testen bleef met 63,6 vrijwel gelijk aan vorige week. Vanaf woensdag vervalt de mondkapjesplicht in het ov en het verplichte testen bij grote evenementen.

Tweede omikronpiek in de ziekenhuizen lijkt bereikt, gemiddeld 247 opnamen per dag

Na twee weken van toename stabiliseert de instroom van nieuwe coronapatiënten in het ziekenhuis. De afgelopen week zijn per dag gemiddeld 247 nieuwe covidpatiënten opgenomen – 229 op de verpleegafdelingen en achttien op de ic. Op de ic neemt het aantal opnamen nog wel wat toe, maar de aantallen blijven relatief laag vergeleken met een jaar geleden. Toen werden per dag ruim tweemaal meer ic-patiënten opgenomen. In de ziekenhuizen liggen dinsdagmiddag 1.990 coronapatiënten, 2 procent meer dan vorige week, van wie 158 op de ic. Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) verwacht de komende dagen een lichte daling van de bezetting op de verpleegafdelingen en de ic.