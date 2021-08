Coronacijfers stellen kabinet vrijdag voor moeilijke keuze: kunnen onderwijs en nachthoreca weer open?

Een docente geeft online les. Na anderhalf jaar van voornamelijk digitaal lesgeven snakken de middelbare scholen en het hoger onderwijs weer naar volle klassen. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Vrijdagavond om 19.00 uur beleggen premier Rutte en Volksgezondheidsminister Hugo de Jonge weer een coronapersconferentie. Die volgt op de eerste ministerraad van het nieuwe parlementaire jaar. De corona-experts van het Outbreak Management Team (OMT) brengen woensdag een beleidsadvies uit dat gebaseerd is op de nieuwste ontwikkelingen van de pandemie in Nederland.

Die ontwikkelingen zijn in principe gunstig. Het is nu wel zeker dat het meest recente coronagolfje, dat werd ingeluid door de forse beleidsversoepelingen op 26 juni, over zijn hoogtepunt heen is. Sinds begin augustus is het aantal ziekenhuisopnames op zijn retour. Het aantal besmettingen (positieve tests) vertoont al sinds 20 juli een duidelijk dalende lijn. Die trend heeft zich de afgelopen week voortgezet, meldde het RIVM dinsdagmiddag.

Op het eerste gezicht lijkt er dus ruimte voor een beleidsversoepeling. Het kabinet staat flink onder druk om de teugels te laten vieren, want volgende week begint het nieuwe studiejaar. Na anderhalf jaar van voornamelijk digitaal lesgeven snakken de middelbare scholen en het hoger onderwijs ernaar weer fysiek les te gaan geven. Studenten en scholieren lopen anders veel te grote onderwijsachterstanden op, waarschuwen zij. Ook de sociale ontwikkeling van tieners en jonge twintigers zou geschaad worden door het gebrek aan onderling contact.

Evenementenorganisaties en uitbaters van nachthorecagelegenheden zijn zo langzamerhand ook aan het einde van hun latijn. Eind juni werden ze nog blij gemaakt met een dode mus. Aangemoedigd door de vlot verlopende vaccinatiecampagne en een snel dalend aantal besmettingen gooide het kabinet de trossen los. Voor het eerst in anderhalf jaar mocht het nacht- en festivalleven weer losbarsten. Na iets meer dan twee weken was het feest (letterlijk) alweer voorbij: het aantal besmettingen steeg ongekend snel, waarna het kabinet een groot deel van de versoepelingen weer terugdraaide.

De Jonge en Rutte moesten half juli diep door het stof kruipen en het Nederlandse volk hun excuses aanbieden voor hun – achteraf gezien – onverantwoorde optimisme. Die fout zullen ze niet nog eens willen maken. Daarom zullen ze dit keer liever voorzichtig willen zijn, onder het motto ‘better safe than sorry (again)’.

De situatie is nu wel significant anders dan op 18 juni, toen het kabinet het einde van de lockdown aankondigde. Ongunstig is dat het aantal besmettingen (14,8 per 100 duizend inwoners) op dit moment veel hoger is dan toen (5,9 per 100 duizend). Ook het aantal ziekenhuisopnames was destijds aanzienlijk lager dan nu (gemiddeld 39 per dag tegen 83 per dag in de afgelopen week).

Zorgelijk is dat de daling van het aantal besmettingen aan het afvlakken is. In de laatste zeven dagen daalde het aantal positieve tests met 14,1 procent, terwijl die daling een week eerder nog 43,8 procent bedroeg. Het percentage mensen dat positief werd getest is de afgelopen week zelfs licht gestegen van 12,3 naar 12,9 procent. Het aantal coronapatiënten op de intensive care stijgt ook nog, maar dat aantal ijlt altijd na op de ontwikkeling van het aantal besmettingen.

Een belangrijk positief verschil met half juni is dat nu veel meer Nederlanders volledig zijn gevaccineerd. De hoofdoorzaak van de nieuwe uitbraak na 26 juni was dat nog ongevaccineerde jongeren massaal evenementen en horecagelegenheden bezochten en daar geen anderhalve meter afstand hielden. De meeste van die jongeren zullen vóór 1 september wél gevaccineerd zijn. Van de 18- tot 30-jarigen heeft 65 procent zijn eerste vaccinatie binnen, meldt het RIVM. Eenderde tot de helft van deze leeftijdsgroep heeft ook al een tweede vaccinatie gehad.

Opvallend is wel dat de vaccinatiegraad in de leeftijdscategorie 40 tot 60 jaar de afgelopen week nauwelijks is gestegen. Het percentage volledig gevaccineerde vijftigers ligt nog steeds onder de 80 procent. Wellicht hebben veel mensen hun tweede vaccinatie uitgesteld tot na hun vakantie, maar de stagnatie kan ook betekenen dat de vaccinatiebereidheid in de praktijk toch lager is dan het kabinet en het RIVM denken.