Coronacijfers in Zuid-Afrika dalen, in Nederland dalen de ziekenhuiscijfers ook (nog)

Een man krijgt een coronavaccinatie bij een winkelcentrum in Pretoria, Zuid-Afrika. Beeld AFP

Besmettingscijfers in Gauteng dalen, maar nog wel druk in ziekenhuis

In de Zuid-Afrikaanse provincie Gauteng neemt het aantal gemelde besmettingen in snel tempo af. De afgelopen week daalden de besmettingscijfers met 40 procent naar zo’n 275 per 100 duizend inwoners. De daling is volgens Zuid-Afrikaanse epidemiologen deels toe te schrijven aan een seizoenseffect. De zomervakantie is half december begonnen; de scholen zijn gesloten en honderdduizenden arbeidsmigranten zijn naar huis vertrokken. Ook landelijk werden de afgelopen dagen iets minder besmettingen geregistreerd. Van de afgenomen testen blijkt wel een groter deel positief. Het percentage positieve testen in Zuid-Afrika steeg deze week van 29,7 naar 31,3 procent. De afgelopen week daalde ook de instroom van coronapatiënten in de ziekenhuizen van Gauteng. De totale ziekenhuisbezetting in de provincie is deze week nog met 29 procent opgelopen tot 3.477 patiënten; gecorrigeerd voor inwonertal is deze bezetting nu bijna het dubbele van de Nederlandse bezetting. De bezetting van 110 personen op de intensive care is verhoudingsgewijs wel lager dan in Nederland.

Aantal nieuwe coronapatiënten in Nederland daalt, maar afname mogelijk van korte duur

Het aantal nieuwe coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen daalt al drie weken op rij. De instroom neemt vooral snel af op de gewone verpleegafdelingen, maar er belanden ook minder patiënten op de intensive care. De afgelopen week zijn dagelijks gemiddeld 229 nieuwe opnamen gemeld, 26 procent minder dan vorige week. In de ziekenhuizen lagen maandagmiddag 2.411 covidpatiënten, 337 minder dan vorige week maandag. Van deze patiënten liggen er 596 op de ic, vorige week 630. Daarnaast liggen nog 19 Nederlanders op een Duitse ic. Het RIVM verwacht dat de ziekenhuiscijfers nog voor het einde van het jaar zullen toenemen door de omikronvariant, ondanks de nieuwe lockdown.