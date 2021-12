Coronacijfers dalen heel licht, wel toename bij allerjongsten

Een GGD-medewerker voert een coronatest uit in een teststraat. Beeld ANP

Iets minder besmettingen gemeld, minder getest na nieuw zelftestadvies

De besmettingscijfers dalen, maar de afname is gering. De afgelopen week zijn dagelijks gemiddeld 21.140 nieuwe coronabesmettingen gemeld, 5 procent minder dan de week daarvoor. Op vrijdag ging een nieuw testadvies in dat zelftesten ook toestaat bij klachten. Vanaf dat moment werd er minder getest, zo’n 70 duizend keer per dag, eerder in de week meer dan 100 duizend keer.

Bij een positieve uitslag van de zelftest wordt geadviseerd om alsnog een test te laten afnemen door de GGD. Dat kan de oorzaak zijn dat sinds vrijdag het percentage positieve testen weer stijgt, op zaterdag en zondag was zelfs ruim een kwart van de testen positief. Afgelopen week was gemiddeld 21,3 procent positief.

Van degenen die een zelftest lieten bevestigen, minstens 65 duizend personen, kreeg 83 procent een positieve uitslag. Mogelijk ligt het aantal testen na een zelftest nog een stuk hoger, omdat dit sinds half november niet meer door de GGD wordt nagevraagd bij telefonische testafspraken.

Basisschoolkinderen testen vaakst positief, bij jongere kinderen grootste toename

Bij kinderen onder de 5 is de afgelopen week in tegenstelling tot de landelijke trend het aantal meldingen toegenomen. Een van de oorzaken zou kunnen zijn dat deze groep meer wordt getest dan voorheen. Met 440 besmettingen per 100 duizend kinderen (vorige week 421) is de bevestigde besmettingsgraad nog wel lager dan die van oudere kinderen. Het landelijk gemiddelde voor alle leeftijden is 850. Kinderen in de basisschoolleeftijd testen nog steeds verreweg het vaakst positief, met ruim 1.600 meldingen per 100 duizend inwoners in de afgelopen week. Opvallend is dat vergeleken met andere leeftijdsgroepen 35- tot en met 44-jarigen ook relatief vaak besmet blijken. Mogelijk gaat het hier veelal om ouders van basisschoolkinderen.