Coronabesmettingen nemen weer toe in Spanje en Portugal: ‘Loslaten van regels wordt uitbundig gevierd’

De coronateststraat op vliegveld Schiphol in augustus 2020, voor reizigers die naar Spanje gaan. Beeld ANP

Het ging juist zo goed op het Iberisch schiereiland. Hoe komt het dat het aantal besmettingen nu weer oploopt?

‘Veel coronamaatregelen zijn afgeschaft. Ook is het nachtleven weer opgestart: clubs zijn open, bars functioneren weer normaal. Die versoepelingen gaan gepaard met feestvieren op straat. Er zijn botellones, activiteiten waarbij op straat wordt gefeest en gedronken. Het is voor de politie moeilijk om hier grip op te krijgen. Met name in Barcelona wordt het loslaten van de regels uitbundig gevierd.

‘Juist in Catalonië neemt het aantal besmettingen nu toe. Ook op andere plekken waar het lange tijd goed ging, zoals Valencia, gaat het nu de slechte kant op. Het patroon is vergelijkbaar met vorig jaar. Toen liep het aantal besmettingen ook op aan het begin van de zomer, nadat maatregelen werden versoepeld.

‘Tegelijkertijd laat niet alles zich logisch verklaren. Tussen de regio’s bestaan verschillen in aanpak. Zo waren de maatregelen in een grote stad als Madrid niet heel streng en is het daar niet uit de hand gelopen.’

Speelt de meer besmettelijke deltavariant van het virus een rol?

‘In Spanje is dat nog geen factor, maar in Portugal wel. Buiten het Verenigd Koninkrijk is Portugal het Europese land waar de deltavariant het sterkst aanwezig is.

‘Wat in Spanje meespeelt is het tempo van het vaccinatieprogramma. Veel mensen zijn nog niet gevaccineerd. Vanaf vandaag mogen de eerste twintigers zich registreren voor een prik in Madrid. Fijn, maar wel rijkelijk laat, en van de 17 Spaanse regio’s zijn er momenteel slechts vijf waar jongeren onder de 30 een vaccin kunnen krijgen. Dat is qua tempo een groot verschil met bijvoorbeeld Nederland.’

Hoe reageert de Spaanse overheid? In Nederland, waar het aantal besmettingen toeneemt, denkt de regering al na over het mogelijk terugdraaien van sommige versoepelingen.

‘De landelijke overheid heeft net de coronabeperkingen afgeschaft. Eigenlijk hebben ze geen zin die opnieuw in te voeren. De overheid zegt tegen jongeren: wees verstandig en doe voorzichtig.

‘In Catalonië willen ze het liefst meer doen en de mondkapjes weer invoeren. Maar een mondkapjesplicht wordt landelijk beslist. De regio roept mensen nu alsnog op zich daaraan te houden.

‘Spanje wil graag de economie op gang houden en toeristen verwelkomen. Maatregelen schrikken toeristen af. Maar als het aantal besmettingen oploopt, komen ook minder toeristen. Er is eigenlijk geen goede manier om de toerist niet weg te jagen. Voor de economie heeft dat serieuze gevolgen. Als toeristen wegblijven, laat dat zich voelen.

‘Een zomer als die van vorig jaar kunnen zowel de Spaanse als Portugese economie niet gebruiken. Ik was onlangs in Albufeira en sprak iemand die zei: “De halve straat gaat dicht als de toeristen niet komen.” Terwijl het in de Algarve nu ook niet heel goed gaat. Dat is zorgwekkend.’

Wat kan de Spaanse overheid doen om uit deze spagaat te komen?

‘Een van de mogelijkheden is het versnellen van vaccinaties. In Madrid worden nu jonge mensen – de groep die aan het feesten is en de straat op gaat – versneld gevaccineerd. Vanaf deze week jongeren boven de 25. Ook richt de overheid zich op bijvoorbeeld Erasmusstudenten.

‘Maar een vaccinatieprogramma versnellen is heel moeilijk, zeker op de korte termijn. Welke kant het opgaat in Spanje en Portugal is lastig te zeggen, maar de cijfers zijn niet goed.’

Vorige week paste de Nederlandse overheid het reisadvies voor Spanje en Portugal aan. Voor Nederlanders die terugkeren uit deze landen vervalt de quarantaineplicht. Is dat niet vreemd?

‘Ik moet eerlijk zeggen dat die ontwikkeling me enorm heeft verbaasd. Ik heb het voorgelegd aan het ministerie. Zij zijn overtuigd dat het systeem van testbewijzen en vaccinatiebewijzen voldoende werkt.

‘Het kan natuurlijk altijd dat de quarantaineplicht terugkomt, maar op dit moment gelden Spanje en Portugal nog als landen met hoog risico en niet zeer hoog risico.’