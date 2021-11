Coronabesmettingen in Den Bosch bijna verdubbeld – was opening carnavalsseizoen een katalysator?

De Elfde van de Elfde ging in Den Bosch in aangepaste vorm door. Beeld Marcel van den Bergh

In de afgelopen zeven dagen testten 1.056 op de 100 duizend inwoners in Den Bosch positief, meer dan één op de honderd. Het landelijk gemiddelde ligt op 901 positieve tests per 100 duizend. Daarvoor lag Den Bosch juist onder het landelijke gemiddelde.

Sinds een week is het aantal besmettingen er zelfs bijna verdubbeld (met 80 procent tot en met 232 november) - in de week tot en met 17 november waren het nog maar 588. De gemiddelde groei in heel Nederland bedroeg de afgelopen week zo’n 32 procent.

Rekening houdend met een incubatietijd van gemiddeld vijf tot zes dagen is het dus niet onaannemelijk dat een deel van de besmettingen is opgelopen tijdens de Elfde van de Elfde: op die donderdag, één dag voor demissionair premier Rutte verscherpte coronamaatregelen aankondigde, vierden 25 duizend mensen carnaval in de Bossche binnenstad.

Helemaal zeker is het niet. Want door de enorme toename van het aantal besmettingen komen de GGD’s niet of nauwelijks meer toe aan bron- en contactonderzoek – het onderzoek dat onder minder extreme omstandigheden duidelijkheid kan geven over de vraag waar en met wie besmette personen in contact zijn geweest.

‘Daardoor hebben we minder tot geen zicht op clusters, waaronder de Elfde van de Elfde’, zegt een woordvoerder van GGD Hart voor Brabant. ‘De vraag is of je de stijging in Den Bosch één op één kunt koppelen aan die dag. Doordat er nu geen ruimte is voor bron- en contactonderzoek kunnen we dit niet vaststellen.’

Burgemeester Jack Mikkers van Den Bosch sluit zeker niet uit dat de versnelling van het aantal coronabesmettingen in zijn stad te maken heeft met de Elfde van de Elfde. Toch blijft hij achter zijn besluit staan om de opening van het carnavalsseizoen door te laten gaan als gereguleerd evenement met maximaal 25 duizend bezoekers: ‘Het was het minst slechte besluit. De horeca was open, anders waren er misschien wel 50 duizend mensen naar de stad gekomen.’

Buikpijn

Elke ontmoeting tussen mensen vormt een risico en kan leiden tot meer coronabesmettingen. De burgemeester wist dat de feestdag een risicofactor was – hij had er zelfs buikpijn van. ‘Het voelt niet goed, ik had liever lagere aantallen gehad’, aldus Mikkers. Maar zonder regulering en limitering van het aantal bezoekers was de schade volgens hem mogelijk nog veel groter geweest.

In andere Brabantse steden, zoals Tilburg en Breda, is op 11 november eveneens de opening van het carnavalsseizoen gevierd. ‘Ook hier zie je een toename van het aantal besmettingen, maar minder groot dan in Den Bosch’, zegt de GGD-woordvoerder. In Tilburg testten deze week 950 per 100 duizend inwoners positief, in Breda 1.066.