Coronabesmetting Macron noopt tot bron- en contactonderzoek op hoogste politieke niveau

Macron begroet José Ángel Gurría, hoofd van de OESO. Beeld EPA

Macron was eind vorige week, toen hij besmet raakte, op een Europese top voor budgetbesprekingen en gesprekken over Turkije en klimaatverandering met vrijwel alle regeringsleiders van de Europese Unie. Volgens zijn woordvoerder is hij daar waarschijnlijk besmet geraakt, maar het is onduidelijk op welk moment en door wie.

Donderdag kwam hij in Brussel in de buurt van onder meer Mark Rutte en Angela Merkel. De Duitse bondskanselier, die volgens haar woordvoerder gedurende de top de hele tijd een mondkapje droeg, is een paar dagen na de top negatief getest. Volgens een woordvoerder van Rutte was de Franse president nog niet besmettelijk tijdens het contact met de Nederlandse minister-president, die zich aan de corona-richtlijnen heeft gehouden en daarom niet in quarantaine hoeft.

Volgens de BBC zou Macron vanaf maandagavond het virus hebben kunnen overdragen. De Spaanse premier Pedro Sánchez, de voorzitter van de Raad van Europa Charles Michel en het hoofd van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) José Ángel Gurría lunchten maandagmiddag met Macron en blijven uit voorzorg thuis. Ook de premiers van Luxemburg en België, Xavier Bettel en Alexander De Croo, zijn in zelfisolatie gegaan. De Portugese premier António Costa lunchte woensdag met Macron: hij blijft ook thuis.

Thuiswerken

De 49-jarige Franse president, die niet rookt en regelmatig sport, kampt met niet nader bekend gemaakte symptomen. Hij voelde zich donderdag goed genoeg om vanuit huis te werken, waar hij met een mondkapje op via een videoverbinding een redevoering gaf op een online conferentie over internationale humanitaire hulp. Macrons staf probeert te achterhalen waar hij het virus heeft opgelopen en met wie hij in contact is geweest. Macrons 67-jarige echtgenote Brigitte is negatief getest.

De fractievoorzitters van het parlement werken thuis, want die hebben deze week ook met Macron gegeten. Hetzelfde geldt voor de Franse premier Jean Castex, die donderdag negatief is getest. Macron debatteerde deze week met enkele tientallen Franse burgers over klimaatsverandering en woensdag, de dag dat hij ziek werd, zat hij een kabinetsvergadering voor.