Corona zorgt voor onconventionele Sinterklaasintocht die wel wat leek op de defilés van koningin Juliana

Sinterklaas bij aankomst in Nederland. Beeld NTR

Sinterklaas en zijn gevolg legden rond 12 uur aan bij de fictieve Dieuwertje Blokkade, in een niet nader genoemde plaats. De coronabestendige intocht, zonder publiek en de locatie werd geheim gehouden, werd live uitgezonden in het Sinterklaasjournaal op NPO3. Uiteindelijk bleek Sinterklaas in Elburg voet aan wal gezet te hebben.

Na aankomst ging Sinterklaas direct door naar het Grotepietenhuis, dat gevestigd is in paleis Soestdijk in Baarn. Daar verblijft hij tijdens zijn bezoek aan Nederland. Hij ontving er meerdere burgemeesters die met kinderen tekeningen kwamen brengen en mensen uit provincies met lokale lekkernijen. De hele opzet leek erg op de defilés die vroeger door toenmalig koningin Juliana op haar verjaardag bij het paleis werden gehouden.

In veel andere plaatsen in het land werden alternatieven georganiseerd voor de lokale intocht, van speciale sinterklaasfilms tot livestreams waarin kinderen de goedheiligman en de pieten konden volgen.

Demonstraties

De intocht leidde ook dit jaar weer tot demonstraties tegen zwarte piet. Zo verzamelden ongeveer vijftig demonstranten van de actiegroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP) zich op een parkeerplaats aan de rand van het centrum van Breda. Ze zwaaiden met borden en riepen leuzen tegen zwarte Piet, waarbij het hielp dat Piet rijmt op niet. De leuzen weerkaatsten lekker tegen het tegenoverliggende kantoor van het UWV en bioscoop Pathé.

Breda is een van de gemeenten die dit jaar Piet grijs hebben gemaakt en daarmee denken een streep door de racistische karikatuur van het hulpje te hebben gezet. Wat natuurlijk onzin is, zegt Iman (25), woordvoerder van de lokale afdeling van KOZP. ‘Vorig jaar waren hier nog heel veel echte zwarte pieten, nu zijn ze grijs, maar ze hebben wel gewoon kroeshaar en rode lippen. Het is nog steeds een raciale karikatuur.’

Vanwege veiligheidsredenen had de organisatie de plek van de demonstratie geheim gehouden en moesten deelnemers zich aanmelden. Zondag organiseren ze nog een demonstratie op het Vrijthof in Maastricht. Ook die locatie moest aanvankelijk geheim blijven, maar hij lekte afgelopen week al uit.

‘Opkankeren’

Toch hadden tegendemonstranten de locatie in Breda al gauw ontdekt, waarna ze van een metertje op vijftig riepen dat de tegenstanders van zwarte Piet moesten ‘opkankeren’. Een van hen had zich helemaal zwart geschminkt en stond wat cameraploegen te woord. ‘Piet is altijd zwart geweest’, was zijn belangrijkste argument.

Voor deze mensen zond de aspirant-omroep Ongehoord Nederland zaterdag op internet een eigen intocht uit, met volledig zwarte pieten. In de uitzending was een gastrolletje voor Geert Wilders die in het gebouw van de Tweede Kamer een Piet ontving en bezwoer dat hij zich dit jaar goed had gedragen en groetjes deed aan de Sinterklaas van de omroep ‘die de stem vertolkt van de Nederlanders die nu niet gehoord worden.’

Overigens leidde de intocht van de officiële Sinterklaas zaterdag weer tot ophef in christelijke kringen. Het Sinterklaasjournaal bracht namelijk een bezoek aan het fictieve Limburgse plaatsje Kruisigem, waarbij een naambord met daarnaast een kruisbeeld gefilmd werd. Waarna fractievoorzitter Gert-Jan Segers van de ChristenUnie op twitter liet weten dat dit voor heel veel mensen ‘pijnlijk’ is. ‘De omroep NTR zegt er speciaal voor iedereen te zijn, maar blijkbaar niet voor christelijke gezinnen.’