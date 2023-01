‘Corona zit bij velen in het achterhoofd, maar patiënten met postcovid hebben er dagelijks mee te maken’

Roger Schleipen, een ambulanceverpleegkundige uit Maastricht, thuis op de bank. Hij zit al twee jaar ziek met langdurige covidklachten. Beeld ANP

Dag Ellen, de pandemie is in het nieuws naar de achtergrond verdwenen, maar nog altijd kampen veel mensen met langdurige covidklachten. Hoe groot is dat probleem?

‘Wat nu rest is de stille pandemie van vele mensen die last hebben van langdurige klachten na corona. We noemen dat het postcovidsyndroom. Wat het precies inhoudt is moeilijk te duiden: er zijn tweehonderd verschillende klachten en patiënten kunnen last hebben van meerdere tegelijk. Het gaat van extreme vermoeidheid tot blijvend reuk- en smaakverlies of het gevoel dat je watten in je hoofd hebt. Heftige klachten met enorme impact.

‘Persbureau Bloomberg schreef dat 140 miljoen mensen wereldwijd er last van zouden hebben, maar het is onduidelijk hoe dat is berekend. Wanneer is iets bijvoorbeeld langdurig? De ondergrens is vaak drie maanden na een besmetting. Groningse wetenschappers hebben tot nu toe de meest betrouwbare rekensom gemaakt: zij rekenden uit dat één op de acht patiënten in Nederland na drie maanden nog gezondheidsklachten heeft. Ze deden wel onderzoek in de eerste fase van corona, toen er nog geen vaccin was. De cijfers kunnen nu dus verschillen.

‘Wel is duidelijk dat het een behoorlijk grote groep is. Onder hen zijn veel zorgmedewerkers, wat ook niet gek is. Zij stonden in die eerste maanden zonder vaccin in de frontlinie. In Nederland zijn al ruim duizend mensen arbeidsongeschikt verklaard, dat zullen er ongetwijfeld meer worden. Dat is ook voor de samenleving ernstig, het zijn vaak mensen die nog prima een lange tijd hadden kunnen werken.’

Waarom is het zo lastig om die mensen te helpen?

‘Deze ziekte blijkt een medische puzzel. Bloedonderzoek en scans van patiënten laten vaak geen afwijking zien, terwijl patiënten wel veel klachten hebben. Het is dan heel moeilijk de vinger te leggen op wat er aan de hand is. Uit onderzoeken komen meerdere oorzaken uit naar voren.

‘Zo zou het kunnen dat er virus in het lichaam is blijven zitten. Bij sommige patiënten lijkt het erop dat er bloedstolseltjes zijn ontstaan waardoor er minder zuurstof naar organen gaat. Er zijn ook aanwijzingen dat de mitochondriën, die energie aanmaken in cellen, zijn aangetast. Kort geleden is er onderzoek gepubliceerd waaruit blijkt dat door het coronavirus een hormonale disbalans in het lichaam kan ontstaan waardoor patiënten te weinig van het hormoon cortisol hebben.

‘De ene patiënt is de andere niet en dat betekent ook dat er vermoedelijk niet één oplossing is voor alle patiënten. Voor elk type van de ziekte is een andere remedie nodig. Daar wordt nu overal ter wereld naar gezocht.’

Welke baanbrekende onderzoeken staan er voor dit jaar op de planning?

‘Ik verwacht dit jaar de eerste resultaten van veel interessante onderzoeken. Zo loopt er nu een groot onderzoek naar het medicijn paxlovid, een virusremmer. Die zou gebruikt kunnen worden bij mensen die nog coronavirus in hun lichaam hebben. Een Amerikaans biotechbedrijf bestudeert het effect van de combinatie van twee virusremmers. Onder meer het Amsterdam UMC kijkt naar het effect van vaccinatie. Dat kan mogelijk helpen om een ontspoorde afweer op orde te krijgen.

‘Er moet ook duidelijkheid komen over het effect van bloedverdunners die patiënten helpen die last hebben van bloedstolsels. Uit Groot-Brittannië komen er onderzoeksresultaten over het gebruik van onder meer antihistamines, dat zijn medicijnen tegen allergieën. Beloftevol lijkt ook een hartmedicijn dat vanwege de naam, BC007, ook wel het James Bond-medicijn wordt genoemd. Het middel zou zich aan antistoffen binden en daardoor mensen helpen wier immuunsysteem op hol is geslagen.

Bestaat er een kans dat dit jaar dan eindelijk een oplossing wordt gevonden voor deze patiënten?

‘Het probleem is dat er zoveel verschillende vormen van het postcovidsyndroom zijn dat dé oplossing vermoedelijk niet bestaat. Sommige medicijnen zullen bij de ene patiënt geen enkel effect hebben, maar bij de ander een wereld van verschil kunnen maken. Het wordt trial-and-error, artsen moeten het juiste medicijn bij de juiste patiënt krijgen.

‘Ik hoop heel erg dat dit jaar iets oplevert. Het is verschrikkelijk als je niet meer je normale leven kunt leiden door deze klachten. Corona zit bij de meeste mensen al achter in hun achterhoofd, maar deze patiënten worden er ook nu nog dagelijks mee geconfronteerd.’