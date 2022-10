Corona: ziekenhuiscijfers stabiliseren op hoog niveau, minder besmettingen gemeld dan vorige week

De corona afdeling van het IKAZIA-ziekenhuis in Rotterdam. Beeld Arie Kievit

In de Nederlandse ziekenhuizen liggen nu in totaal 1.177 patiënten met corona, van wie 1.122 op de verpleegafdelingen en 55 op de ic. Precies een jaar geleden waren dit er 597 op gewone ziekenhuisafdelingen, bijna de helft minder, en 199 op de ic, haast vier keer zoveel. Dit blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Vorige winter ging Nederland in een ‘harde lockdown’ om ic-capaciteit beschikbaar te houden. Op de verpleegafdelingen zijn relatief meer bedden beschikbaar, dus die capaciteitsgrens komt minder snel in zicht.

Elke dag komen ruim 150 Nederlanders met een coronabesmetting in het ziekenhuis terecht. De meesten van hen zijn opgenomen vanwege covid-19, minder dan een derde blijkt toevallig besmet. Ouderen komen veel vaker in het ziekenhuis terecht met covid-19 dan jongeren. Boven de 70 neemt de kans op ziekenhuisopname snel toe.

De afgelopen weken stegen de opnamecijfers snel. Nu dalen de besmettingscijfers en in navolging daarvan stabiliseert het aantal nieuwe opnamen.

Sinds vorige week dinsdag zijn 17.623 Nederlanders positief getest, dat is ruim 20 procent minder dan vorige week. Het aantal positieve testen zegt tegenwoordig niet veel over hoeveel mensen er in totaal besmet zijn, maar de trend, of het aantal besmettingen daalt of stijgt, is nog wel zichtbaar in deze cijfers. Sinds april dit jaar wordt alleen aan enkele groepen gevraagd om een positieve zelftest bij de GGD te bevestigen, zoals kwetsbare ouderen en zorgmedewerkers.