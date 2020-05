Corona wereldwijd – cijfers over het coronavirus in alle landen op een rij

Beeld Titus Knegtel

Hoe hard slaat het coronavirus in andere landen toe? En waar staat Nederland in de wereld? Dagelijks verschijnen nieuwe cijfers en statistieken. Het is lang niet altijd duidelijk waar de informatie vandaan komt en bovendien kunnen de cijfers van verschillenden landen niet zomaar één-op-één met elkaar worden vergeleken. De Volkskrant zet daarom de belangrijkste internationale cijfers op een rij en ververst ze enkele keren per dag. Bij elke grafiek vindt u een korte toelichting. En voor extra duiding kunt u natuurlijk dagelijks de krant of site erbij pakken.

Alle landen

Hieronder kunt u zelf de naam invoeren van een land om snel specifieke informatie te vinden. De cijfers worden minstens één keer per dag bijgewerkt. De manier van registreren verschilt sterk per land. Voor het aantal besmettingen maakt het heel veel uit hoeveel er getest wordt. In onderstaande cijfers gaat het dan ook uitsluitend om de bevestigde besmettingen. Daarnaast kan de registratie van de sterfgevallen verschillen per land. In de grafiek hieronder is de sterfte per dag niet op dezelfde schaal weergegeven. Door uw muis over de grafiek te bewegen ziet u de werkelijke aantallen.

Sterfte per continent

De sterfgevallen per continent geven een eerste indicatie van de verspreiding van het virus over de wereld. In deze grafiek is duidelijk te zien waar op dit moment de meeste overledenen door covid-19 zijn gemeld.

Sterfte per miljoen inwoners

De betrouwbaarste maatstaf om landen met elkaar te vergelijken is het aantal doden per miljoen inwoners. Op die manier kunnen kleine landen beter worden vergeleken met grotere landen. Hoe meer overledenen per miljoen inwoners, hoe harder een land is getroffen door het coronavirus. De onderstaande grafiek toont het aantal overledenen per miljoen inwoners voor de twaalf landen met de meest gemelde sterfgevallen.

Hieronder vindt u de twaalf landen met de meeste sterfgevallen in totaal. Dit is het dodental dat door het land wordt geregistreerd als covid-19-sterfte. De werkelijke sterftecijfers kunnen hoger zijn.

Wereldwijde trends

Sinds de uitbraak in China heeft covid-19 zich over de hele wereld verspreid. Onderstaande grafiek laat het totaal aantal gedetecteerde besmettingen wereldwijd zien. Daaronder vallen ook genezen en overleden patiënten. Het werkelijke aantal besmettingen zal hoger liggen omdat lang niet iedereen wordt getest. De cijfers geven wel een indicatie van de wereldwijde trend.

Overledenen wereldwijd

De besmettingsgolf heeft inmiddels wereldwijd duizenden slachtoffers geëist. Onderstaande grafiek toont per week het totale aantal geïnfecteerden dat tot dan toe aan de ziekte is overleden.

Besmettingen per land

Het aantal vastgestelde besmettingen geeft een goed beeld van de fase waarin de uitbraak zich bevindt. Als het aantal besmettingen toeneemt, is de uitbraak aan het groeien. Als het aantal besmettingen afneemt, is een land het virus aan het temmen. Niet alle landen meten echter op dezelfde wijze – zo voert Nederland weinig testen uit – zodat onderling vergelijken lastiger is. We laten hier de twaalf landen zien met het grootste aantal doden door covid-19. Let op: de assen zijn niet gelijk, een lijn op gelijke hoogte betekent niet een gelijk aantal.

Sterfte per dag

Een goede maatstaf voor de fase waarin landen zich bevinden, is de sterfte per dag. Loopt het aantal doden op, dan verergert de uitbraak. Bij een dalend aantal doden is de situatie in het betreffende land juist aan de beterende hand.

Wereldkaart

In onderstaande wereldkaart kunt u geografisch het aantal meldingen van besmettingen en sterfte door covid-19 zien. De absolute aantallen lenen zich minder goed voor een vergelijking tussen landen omdat deze niet zijn gecorrigeerd voor het inwoneraantal.

Maatregelen

Vrijwel elk land treft maatregelen tegen de verspreiding van het virus. Oxford University houdt bij welke maatregelen dit zijn voor circa 150 landen. Op een schaal van 1 tot 100 meten ze hoe streng een land is. Voor veel voorkomende maatregelen, zoals scholen sluiten en thuiswerken aanbevelen, ziet u hieronder per land wat de laatst bekende stand van zaken is. In de praktijk kan het nog wel enorm verschillen hoe een maatregel wordt gehandhaafd, in sommige landen wordt streng gecontroleerd, in andere landen wordt de verantwoordelijkheid meer bij de burger zelf gelegd.

Verantwoording en bronnen Het aantal bevestigde besmettingen is lager dan het aantal mensen dat daadwerkelijk besmet is met het virus. Lang niet iedereen met klachten wordt getest, en het is ook mogelijk om besmet te zijn zonder (zware) klachten. Wij geven deze data hier toch weer, omdat het wel een indicatie geeft van regionale spreiding en de toename van het aantal besmettingen. De Nederlandse cijfers zijn afkomstig van het RIVM, en worden elke dag zo snel mogelijk na 14:00 uur bijgewerkt. Internationale data zijn afkomstig van de Johns Hopkins University, tenzij we actuelere cijfers kunnen verkrijgen van de gezondheidsautoriteit in een land.