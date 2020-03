Corona verspreidt zich onder de radar, Brabant schrapt evenementen

Het virus is los. De eerste de beste steekproef onder ‘gewone’ Brabanders met lichte verkoudheidsklachten wijst uit dat een aanzienlijk deel van hen geen normale verkoudheid, maar hét coronavirus uit Azië onder de leden heeft. In Brabantse ziekenhuizen heeft 4 procent van de medewerkers met milde klachten het coronavirus; in sommige steden is dat zelfs 9 procent.

Dat is slecht én goed nieuws, zeggen kenners. Slecht nieuws: kennelijk heeft het virus zich ongemerkt als een veenbrand verspreid, naar men aanneemt via mensen die zich niet erg ziek voelen maar het virus wel doorgeven. En dat is griezelig: hier is een virus waar niemand nog weerstand tegen heeft, waartegen geen vaccin is en dat in Azië tot wel 15 procent van de oudsten en kwetsbaren het leven kostte.

Het goede nieuws is dat de tientallen geïnfecteerde Brabanders die nieuw zijn ontdekt nauwelijks klachten hadden. Dat betekent dat covid-19 zich veel vaker dan men tot dusver aannam openbaart als een tamelijk onschuldige snotterziekte.

‘We zien een heleboel mensen die niet het typische ziektebeeld hebben zoals we dat vanuit China hebben gehoord’, zegt infectieziektenepidemioloog Patricia Bruijning (UMC Utrecht). ‘Tot op heden valt de sterfte mee’, constateert bestuursvoorzitter Bart Berden van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ). ‘En al kennen wij dit zeer jonge virus nog maar beperkt, dat is ook een belangrijke constatering.’

Niet dat dat reden is voor gemakzucht. Integendeel, zegt Bruijning: ‘We moeten doorgaan met wat we nu ook doen. Brandhaarden identificeren, de verspreiding indammen. Omdat we anders ons zorgsysteem overbelasten.’ Of vraag het Marion Koopmans, hoogleraar virologie te Rotterdam: ‘We moeten er met zijn allen bovenop springen. Nog agressiever worden in de bestrijding.’

Brabant

Een agressievere aanpak is wat Brabant krijgt. De provincie gelast grote evenementen af: van profvoetbalwedstrijd tot dancefeest, en van de carnavalsoptocht in Oosterhout tot de Art Fair in Breda. Dat komt boven op de al geldende adviezen: schud geen handen, nies in de mouw, zonder je af bij verdenking van corona. De snotterende Brabander kan beter even thuiswerken, net als de reiziger die na thuiskomst uit een risicoland klachten krijgt of gezinsleden van iemand die al positief testte voor corona.

Alles om het virus de kop in te drukken. Of in elk geval te zorgen dat de ziektegolf niet in één klap komt, zoals in Wuhan of Italië, maar uitgesmeerd over de tijd. ‘Iedereen heeft de verantwoordelijkheid om te zorgen dat je het niet doorgeeft’, hield infectieziektenbestrijder Jaap van Dissel van het RIVM gisteravond een Kamercommissie voor. ‘Zoals wij altijd zeggen: een infectieziekte heb je niet alleen.’

Afgelopen weekeinde testten zes ziekenhuizen in acht Brabantse en Limburgse steden honderden personeelsleden die met milde klachten rondliepen. Alleen al in het Tilburgse ETZ bleken 28 van de 301 geteste medewerkers besmet met corona. ‘We denken dat dit een aardige afspiegeling is van de Brabantse bevolking’, zegt Berden. ‘Op straat en in de supermarkt zal het niet anders zijn dan we hier hebben vastgesteld.’ De medewerkers zijn naar huis gestuurd om uit te zieken.

Hoe lang de Brabantse beperkingen gelden, is onduidelijk. ‘We zullen telkens opnieuw moeten kijken hoe de situatie is, van week tot week’, zegt Bruijning. ‘Dit gaat nog wel even duren’, verwacht Berden.

In Nederland is nu van in totaal 382 mensen bekend dat ze het coronavirus hebben. Vier van hen zijn eraan overleden.