Corona verdeelt Amerikaanse kiezers tot op het bot, toch laat slechts 1 op de 5 zijn stem ervan afhangen

De meerderheid van de Trump-aanhangers vinden dat het met de economie onder de huidige president ‘geweldig’ gaat. Beeld AFP

Dit blijkt uit verschillende onderzoeken onder kiezers waarover The New York Times woensdag bericht. Vier op de tien kiezers noemden corona het belangrijkste probleem waar het land mee worstelt. Een pessimistische peiling van persbureau AP wijst uit dat liefst tweederde van de kiezers vindt dat het de verkeerde kant uitgaat met de pandemie.

Opmerkelijk genoeg zou slechts een op de vijf kiezers zijn stem hebben laten afhangen van de manier waarop de VS met corona omgaat, zo laat een ander onderzoek van Edison Research zien dat de vraag directer formuleerde. Meer mensen zouden zich bij hun stem hebben laten leiden door de economie en door het thema van raciale ongelijkheid. De meerderheid van de Trump-aanhangers vinden dat het met de economie onder de huidige president ‘geweldig’ gaat, Biden-aanhangers vinden in meerderheid dat het slecht gaat met de economie.

Ondanks het record van oplopende besmettingen in de Verenigde Staten vindt vier op de vijf Trump-aanhangers dat de coronapandemie redelijk onder controle is. Volgens de aanhangers van Biden is corona ‘helemaal niet onder controle’. Kiezers die persoonlijk te lijden hebben gehad onder het virus, bijvoorbeeld doordat zij of hun gezinsleden werkloos werden, stemden in meerderheid op Joe Biden.

Amerikaanse epidemiologen waarschuwen, eveneens in The New York Times, dat de Verenigde Staten de ‘zwaarste en mogelijk meest dodelijke’ fase van de coronapandemie ingaan terwijl president Trump officieel tot 20 januari aan het hoofd van de regering staat. De wetenschappers maken zich zorgen over het feit dat Trump de belangrijkste medische adviseurs aan de kant heeft gezet.

‘Zelfs als Biden wint, dan moeten we nog enkele maanden door onder de huidige Trump-regering terwijl de epidemie zijn top bereikt’, zegt Carlos del Rio, een epidemioloog van Emory Universiteit uit Altanta, Georgia. ‘Trump heeft geen controle. Hij heeft het opgegeven en eigenlijk gezegd ‘het kan me niet schelen’ en het overgelaten aan de gouverneurs.’

Maandag dreigde de president nog de belangrijkste corona-adviseur, Anthony Fauci, te ontslaan na de verkiezingen. Alle recente adviezen van zijn medisch adviseurs voor een strengere aanpak heeft Trump in de wind geslagen. Volgens The New York Times zou hij alleen nog luisteren naar Scott Atlas, een voormalige neuroradioloog, die het dragen van mondkapjes overbodig noemt en suggereert dat het virus gewoon zijn gang moet gaan.