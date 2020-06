Corona-uitbraak in Haagse moskee: zeker twintig besmettingen

Een vrouw met een mondkapje in Den Haag. Beeld ANP

Op vrijdag 22 mei kreeg de moskee het bericht binnen dat een van de leden positief was getest op het virus. Er zouden inmiddels zeker twintig moskeeleden zijn besmet. Een 77-jarige moskeebezoeker is afgelopen week aan de ziekte overleden.

Het moskeebestuur heeft alle bezoekers opgeroepen zich te laten testen en heeft het moskeegebouw ontsmet, zo schrijft het bestuur op de website. Tot 10 juni is de moskee aan de Loosduinseweg dicht.

Tegen Omroep West zeggen enkele anonieme leden dat zij zich grote zorgen maken, omdat de moskee zich niet aan de coronaregels zou hebben houden. Ondanks de geldende afstandsregels en het verbod op samenkomsten zouden er toch bijeenkomsten zijn georganiseerd met tientallen gelovigen in het gebedshuis.

Ook tijdens de ramadan gingen gelovigen daar gezamenlijk in gebed. En ook tijdens het Suikerfeest op 24 mei zou er een bijeenkomst zijn geweest, toen de moskee al was gesloten. De gelovigen hebben de gemeente Den Haag gevraagd de moskee permanent te sluiten, om verdere verspreiding van het virus te voorkomen.

De gemeente Den Haag is op de hoogte van de grootschalige besmetting met het coronavirus onder de leden van de moskee. Maar een woordvoerder wil niet ingaan op de vraag of leden bij de gemeente aan de bel hebben getrokken over de veiligheid in het gebedshuis. ‘Afgelopen week hebben we de moskee een brief gestuurd en die ook mondeling toegelicht', zegt de gemeentewoordvoerder. ‘Dat het belangrijk is de richtlijnen van het RIVM te volgen, over bijvoorbeeld het maximaal aantal toegestane bezoekers in het gebedshuis. Het is de verantwoordelijkheid van het bestuur om die na te leven.’

Het moskeebestuur was niet bereikbaar voor commentaar.