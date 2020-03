Corona treft nu ook thuisblijvers

Minister Bruno Bruins (VVD), Jaap van Dissel (directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van RIVM) en Aura Timen (hoofd van het Centrum Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding bij het RIVM) tijdens de persconferentie. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Bij de zes eerdere gevallen, in Tilburg en Amsterdam, ging het om reizigers en hun gezinsleden die in de Noord-Italiaanse provincie Lombardije waren geweest, in het gebied waar het virus al meer dan duizend mensen heeft besmet. Maar van de vier nieuw ontdekte patiënten – in Delft, Gorinchem, Coevorden en de omgeving van Tilburg – is alleen die uit Delft in Italië geweest. De drie anderen lijken het coronavirus in Nederland te hebben opgelopen.

De gezondheidsdienst RIVM reageert met stevige maatregelen. Ten eerste wordt nu heel Noord-Italië bestempeld tot risicogebied. Wie er op vakantie is geweest en thuis lichte hoestklachten krijgt, wordt met klem aangeraden thuis te blijven en andere mensen te mijden, in afwachting of de klachten erger worden. Mocht men ook nog koorts krijgen of benauwd worden, dan is het tijd om de huisarts te bellen: zelf langsgaan raadt het RIVM af. Dat geldt ook voor mensen die zijn teruggekeerd uit Zuid-Korea, Iran of China.

In Gorinchem is intussen het Beatrixziekenhuis tijdelijk op slot gegaan: geen nieuwe opnames, geen bezoek. In het ziekenhuis blijkt een vrouw te hebben gelegen met een longontsteking, die is veroorzaakt door het coronavirus. De vrouw is inmiddels in isolatie opgenomen op de intensive care van het Erasmus MC in Rotterdam. Het ziekenhuis in Gorinchem is gesloten zodat het tijd wint om uit te zoeken of de vrouw andere patiënten of personeelsleden heeft besmet.

Het RIVM probeert intussen te achterhalen of de drie nieuwe patiënten zonder link met het buitenland iemand in hun directe omgeving hebben die in een van de risicogebieden is geweest. Opvallend is dat de patiënt uit Coevorden en die uit de omgeving van Tilburg, zonder elkaar te kennen, beiden carnaval hebben gevierd in Tilburg. ‘De meest logische verklaring is dat een onbekend iemand beiden heeft besmet’, zei hoofd infectieziektenbestrijding Jaap van Dissel van het RIVM zondagmiddag.

Dat zou kunnen betekenen dat er tijdens het carnaval in Tilburg een tot dusver onbekende coronapatiënt rondliep die meerdere mensen heeft besmet. Van een ‘carnavalsuitbraak’ is volgens het RIVM geen sprake. Zo zijn er bij de ziekenhuizen in het gebied geen verdachte gevallen van longontsteking binnengekomen, en hebben de huisartsen geen alarm geslagen. ‘Een aantal van hen bemonsteren mensen met griepklachten, om het verloop van de griep in de gaten te houden’, zegt Van Dissel.

Dat de nieuwe patiënten zelf weer anderen hebben besmet tijdens het carnaval, ligt niet voor de hand. De patiënten kregen hun klachten pas ruim daarna. En wie niet hoest of niest, scheidt naar men aanneemt ook nog geen virusdeeltjes af.

Vlak voor het weekeinde kwamen in ons land de eerste coronagevallen aan het licht: een man in Loon op Zand die een leermarkt had bezocht in Lombardije en zijn vrouw en kind; een vrouw in Amsterdam die ook terugkwam uit Noord-Italië en haar gezinsleden besmette; een vrouw uit Delft die eveneens in Italië was geweest. Voor zover bekend maken al deze patiënten het goed.

Er worden nu zo’n vijftig Nederlanders getest op het virus, maakte minister voor medische zorg Bruno Bruins gistermiddag bekend op een haastig bijeengeroepen persbijeenkomst bij het RIVM. ‘Maar als je kijkt naar hoe de uitbraak in andere Europese landen verloopt, denk ik dat we zo realistisch moeten zijn dat er in Nederland ook nog wel meer gevallen zullen optreden’, zegt Van Dissel.