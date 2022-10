Corona toch een laboratoriumongeluk? Waar rook is, is soms vuur. Maar vaker gebakken lucht

Vijftigduizend keer werd het onderzoek gedownload, al zo’n tienduizend keer werd het gedeeld op sociale media. En dat allemaal in een week tijd: geen sinecure, voor een technisch artikel over de moleculaire details van hoe het erfelijk materiaal van een virus in elkaar zit.

Maar dit is dan ook niet zomaar een virus. Het gaat om hét coronavirus, sars-cov-2. En met de manier waarop zijn RNA in elkaar zou zitten, is iets geks aan de hand. Het RNA heeft, verdeeld over zijn lengte, moleculaire naadjes die erop zouden kunnen duiden dat iemand het erfelijk materiaal in stukken aan elkaar heeft gelast. In plaats van tamelijk willekeurige brokken, sommige groot en andere klein, verdelen de naden het RNA in stukken die ongeveer even groot zijn.

U voelt hem aankomen: dat kan haast geen toeval zijn, betogen drie jonge wetenschappers in de bewuste voorpublicatie. Er is met dit virus gerommeld! Kennelijk is het RNA in een lab gekopieerd: een handeling, waarbij men het RNA opknipt en tijdelijk onderbrengt in de vorm van bacterieel dna, waarvandaan onderzoekers het weer kunnen ‘lanceren’, zoals dat heet.

‘We denken dat sars-cov-2 is gesynthetiseerd in het lab met normale methodes, waarschijnlijk voor normale onderzoeksdoeleinden’, schrijft het trio. ‘Dit ziet eruit als een ongeluk.’ Dus toch! Het coronavirus dat al drie jaar over de aardbol raast en twintig miljoen dodelijke slachtoffers maakte, is gewoon een laboratoriumongeluk. ‘Waarom is dit geen voorpaginanieuws?’, vragen sommige lezers zich af.

Aan de onderzoekers in kwestie zal het niet liggen. Hoofdauteur Alex Washburne is wiskundige en ecoloog en werkt voor een commercieel lab, zijn kompanen Tony VanDongen en Valentin Bruttel zijn respectievelijk kankeronderzoeker aan de Amerikaanse Duke Universiteit en moleculair immunoloog aan de Universiteit van Würzburg. Geen fopneuzen uit het sprookjesbos, in elk geval.

Waar rook is, is niet altijd vuur, maar wel vaak gebakken lucht. Dus leg ik de zaak voor aan hoogleraar coronavirologie Eric Snijder (LUMC), die immers met de virussen werkt. Die is niet erg onder de indruk. En met reden: ‘De aanwezigheid van deze vermeende littekens van genetisch knippen en plakken, waar het hier allemaal om draait, is helemaal niet logisch’, legt hij uit, na het artikel te hebben ingezien. ‘Je kunt ze eenvoudig vermijden. Dat is minder werk en heeft meer kans op succes. Het lijkt er sterk op dat de auteurs van dit artikel zelf niet zo goed weten hoe deze techniek werkt’, klaagt hij.

Sterker: de drie laten een stukje bewijs dat hen niet goed uitkomt onderbelicht, ziet Snijder. Want hoewel het trio er een punt van maakt dat de naden het virus-RNA verdelen in even grote stukken, ontstaat er door de naden eveneens een heel klein stukje. Aan dat ongelijke stukje wijdt Washburne geen woord. Nog zoiets: nauw verwante dierlijke coronavirussen, zoals ‘BANAL-247’ (uit vleermuizen) en ‘PcoV-MP789’ (in schubdieren), hebben de naadjes óók. ‘Hebben ze op basis van zelfgekozen parameters naar een resultaat toe gewerkt?’, vraagt Snijder zich hardop af.

Hij is niet de enige die gehakt maakt van de studie. ‘Zo diep gemankeerd dat dit niet door de kleuterschool van moleculaire biologie zou komen’, foetert infectieziektegeneticus Kristian Andersen (Scripps Onderzoeksinstituut) op Twitter. In zijn reactie haalt hij nog wat andere dierlijke virussen erbij, die qua naden nóg meer op sars-cov-2 lijken. ‘Dit is gewoon kletskoek vermomd als wetenschap’, aldus Andersen.

En weg is de ‘ontdekking’ weer. Hoe dieper je in de zaak duikt, des te duidelijker wordt dat sars-cov-2 niets heeft wat allerlei verwante coronavirussen uit het dierenrijk niet ook al hebben. Bij sommige zijn de naden zelfs nog mooier verdeeld dan bij sars-cov-2, terwijl ze toch echt recht uit het achterste van een vleermuis komen.

Maar in de paar dagen dat ik werkte aan dit stuk, werd het artikel alweer een paar duizend keer gedownload en opgewonden gedeeld op internet, en hebben Amerikaanse Republikeinse politici een rapport uitgebracht waarin staat dat het virus écht uit het lab komt, overigens zonder tastbaar bewijs. ‘De discussie was net een beetje bezonken’, zegt Snijder. ‘En nu dit weer.’

Het verhaal van de slordige Chinees die een virus uit zijn lab liet wegglippen, is nu eenmaal een stuk overzichtelijker dan de ongemakkelijke waarheid: zeul met dieren, en een nieuw pandemisch virus is wat je zo nu en dan zult krijgen.