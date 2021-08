‘Corona of niet, de heilige vakantiemaand van de Italianen gaat gewoon door’

Het strand bij Ostia, in de buurt van Rome, op 1 augustus 2021: de eerste dag van de heilige Italiaanse vakantiemaand. Beeld EPA

Hoi Rosa, hoe gaat het daar in Rome? Is iedereen op vakantie?

‘Daar lijkt het wel op. Augustus is een heilige maand voor de Italianen. Iedereen die kan, gaat dan op vakantie. Dat geldt natuurlijk niet voor het personeel van de toeristische restaurants in het centrum van Rome, maar in de buitenwijken zijn de buurtrestaurants, slagers en dergelijke winkels grotendeels dicht. En dat is in het hele land zo.

‘Italianen trekken zich bijvoorbeeld even terug in een buitenhuis van de familie. Voor sommigen kan de vakantie niet vroeg genoeg beginnen. Begin juni zat ik hier in Rome ergens koffie te drinken, toen er een vrouw binnenkwam die tegen het personeel zei: ‘Ik zie jullie weer in oktober!’ Maar goed, dat is natuurlijk niet voor iedereen weggelegd.’

Hun vakantie wordt niet verstoord door coronamaatregelen?

‘Nee, dat valt mee. De horeca is gewoon toegankelijk, op de discotheken en clubs na, dat durven ze hier nog niet aan. Wel treedt er vanaf vrijdag een Green Pass-systeem in werking. Dat betekent dat je bij het betreden van publieke binnenruimtes een vaccinatiebewijs of recente negatieve coronatest moet laten zien.

‘Italië is sinds eind vorig jaar opgedeeld in kleurenzones: wit, geel, oranje en rood. Momenteel zijn heel veel regio’s wit. Dat betekent dat er een laag coronarisico geldt. Maar ook hier rukt de deltavariant op. Sommige regio’s dreigen weer op geel te springen. Of dat wel of niet gebeurt, is een voortdurende discussie tussen regiobesturen en de nationale regering. Niemand wil dat de maatregelen in zijn regio strenger worden.’

Hoe staat het momenteel met de cijfers?

‘Door de deltavariant stijgen die. Al is er geen sprake van een dramatische piek. Gisteren zijn er 6.500 nieuwe gevallen bijgekomen. Dan moet je wel bedenken dat Italië 3,5 keer zoveel inwoners heeft als Nederland. Dus het valt relatief mee. Italianen zijn ook wel voorzichtig door het coronatrauma van vorig jaar.’

Waar merk je die voorzichtigheid aan?

‘Mondkapjes worden hier bijna religieus gedragen. Je wordt er echt door anderen op aangesproken als je dat niet doet. Niet iedereen is daarin even streng natuurlijk, maar het valt wel op dat mondkapjes hier veel meer gedragen worden dan bijvoorbeeld in Griekenland of Nederland. In afstand houden zijn Italianen dan weer minder goed.’

En hoe gaat het met de Italiaanse vaccinatiebereidheid?

Goed. Momenteel is iets meer dan 60 procent volledig gevaccineerd. De bereidheid dreigde in juli even te stokken, onder andere omdat uit de gelederen van de Legapartij klonk dat het niet nodig was om je te vaccineren als je jonger dan 40 bent. Premier Draghi heeft daar vervolgens vrij hard op gereageerd. Hij zei dat een oproep om niet te vaccineren hetzelfde is als een uitnodiging om te sterven. Dat had wel effect. Overigens liet Legapartijleider Salvini zich een dag na Draghi’s oproep ook vaccineren.’

Maak je er zelf, net als de Italianen, ook nog een heilige maand augustus van?

‘Zeker. Vanaf vrijdag heb ik vakantie. Zaterdag komen vrienden uit Nederland en dan gaan we naar Toscane. Mijn zusjes komen ook nog. We hebben een huisje gehuurd in in de buurt van Napels. Dus dat komt allemaal goed.’