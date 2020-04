Corona of niet, de Bundy’s vinden dat de staat zich gedeisd moet houden

Ammon Bundy (midden) bij de bezetting van een natuurpark in 2016. Nu strijdt hij tegen anti-coronamaatregelen. Beeld AP

Uit protest tegen de beperkende maatregelen wil Ammon Bundy volgens The New York Times komend weekeinde een Paasdienst voor rond de duizend man organiseren in de staat Idaho. Volgens hem is het tijd terug te vechten tegen de bemoeizucht van de overheid. Vier jaar geleden bezette Bundy met een aantal gewapende aanhangers een natuurreservaat in buurstaat Oregon, een bezetting die 41 dagen duurde en een bezetter het leven kostte.

Die bezetting was bedoeld als protest tegen de milieu-eisen en natuurbeschermingsregels van de federale overheid. Veel boeren uit die streek beschouwen die als een aanval op hun vrijheid. Ook de coronacrisis zien ze als een slinkse poging van de overheid haar macht uit te breiden.

Bundy zelf vindt alle drukte over het virus - volgens hem niet erger dan een gewone griep - overdreven. Op een bijeenkomst met aanhangers twee weken geleden zei hij te hopen dat hij snel corona zal oplopen. ‘Ik wil het virus nu!’, zei hij. Bundy riep zijn aanhangers op het op te nemen voor mensen die op last van de overheid hun zaak moeten sluiten. Desnoods door ze 'fysiek’ te verdedigen.

Spoedzitting

Ook sommige politici hebben zich gekeerd tegen de maatregelen die gouverneur Brad Little heeft afgekondigd, waaronder een bevel om zoveel mogelijk thuis te blijven. Een conservatieve sheriff eiste dat Little de volksvertegenwoordiging van Idaho bijeenroept voor een spoedzitting om over de maatregelen te praten. ‘U mag mensen die ziek zijn vragen thuis te blijven, maar laat de rest van ons doorgaan met onze normale bezigheden.’

Artsen zijn bang dat het virus snel om zich heen zal grijpen als de bevolking zich niet aan de voorschriften houdt, met als gevolg dat de ziekenhuizen de stroom patiënten niet meer aankunnen. Idaho heeft het voordeel dat het maar weinig inwoners telt, maar toch telt de staat per hoofd van de bevolking meer coronagevallen dan Californië.

Bundy's vader, Cliven Bundy, verschanste zich in 2014 met honderden gewapende aanhangers op zijn boerderij ten noorden van Las Vegas nadat federale agenten zijn vee in beslag hadden genomen. De opstandige boer had geweigerd belasting te betalen voor zijn koeien die al decennia lang op land van de federale overheid graasden. Om een gewapende confrontatie te voorkomen greep de politie toen niet in, maar enkele aanhangers van Bundy werden later wel veroordeeld wegens het bedreigen van de politie.