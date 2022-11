Corona: najaarsgolf is voorbij, ook bezetting in ziekenhuizen daalt weer

Coronamonsters worden in testapparaat geplaatst. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Sinds half september liep het aantal positieve coronatesten in Nederland hard op. Twee weken daarna zagen de ziekenhuizen een toename van het aantal nieuwe opnamen. Eind oktober bereikte het aantal patiënten een voorlopige piek, met ruim duizend personen met corona op de verpleegafdeling, en vijftig op de intensive care.

Sindsdien dalen de aantallen gestaag. Dinsdag lagen in de Nederlandse ziekenhuizen 849 patiënten met corona, van wie 816 op de verpleegafdelingen en 33 op de intensive care. Vorige week meldde het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) al dat de instroom van nieuwe coronapatiënten daalde, net als de ziekenhuisbezetting. Deze week blijkt dat de daling doorzet.

Gemiddeld kwamen afgelopen week dagelijks 90 Nederlanders met een coronabesmetting in het ziekenhuis terecht. De week ervoor waren dit er nog 114. De meesten van hen zijn opgenomen vanwege covid-19, ongeveer een derde blijkt toevallig besmet. Er werden afgelopen week gemiddeld vier covidpatiënten per dag op de intensive care opgenomen. Vorige week waren dit er gemiddeld nog tien per dag.

De besmettingen begon vlak na de zomervakantie op te lopen en bereikten halverwege oktober een voorlopige piek. Deze week is het aantal positieve testen gedaald ten opzichte van vorige week. Sinds vorige week dinsdag zijn 7.719 Nederlanders positief getest, dat zijn er 37 procent minder dan vorige week.

Het aantal positieve testen zegt tegenwoordig niet veel over hoeveel mensen er in totaal besmet zijn, maar de trend, of het aantal besmettingen daalt of stijgt, is wel zichtbaar in deze cijfers. Sinds april dit jaar wordt alleen aan enkele groepen gevraagd om een positieve zelftest bij de GGD te bevestigen, zoals kwetsbare ouderen en zorgmedewerkers.