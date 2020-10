Corona drijft nieuwe migrantenkaravaan richting de VS

Een deel van de migrantenkaravaan zit op een grote truck. Beeld AFP

De migranten zijn woensdag vertrokken uit San Pedro Sula, de twee na grootste stad van Honduras en staken donderdagochtend om 6.30 plaatselijke tijd de grens over. De meeste migranten waren jonge mannen en droegen rugzakken en gezichtsmaskers. Guatemalteekse grenswachten wilden de migranten registreren en controleren op coronapapieren maar konden getalsmatig niet op tegen de groep en moesten ze machteloos doorlaten.

Laatste zetje

Het is de grootste migrantenkaravaan sinds de uitbraak van de coronapandemie. De migranten die al jaren Centraal-Amerika ontvluchten voor armoede, werkloosheid en bendegeweld, zeggen dat corona ze het laatste zetje heeft gegeven. Edwin Omar Molina, een 17-jarige jongen uit Cortés, zei tegen persbureau AP dat hij Honduras ontvluchtte omdat hij geen werk kon vinden en de pandemie hem ‘bang’ maakt. Als hij dit risico niet zou nemen zou hij zijn familie nooit kunnen helpen.

Volgens de Internationale Arbeidsorganisatie ILO zijn Latijns-Amerika en de Caribische Eilanden het zwaarst getroffen in de wereld qua banenverlies. In Latijns-Amerika zijn 34 miljoen banen verloren gegaan, zo werd woensdag bekend. Een woordvoerder van de Guatemalteekse regering zei te begrijpen dat de economische situatie in Honduras en buurland El Salvador ‘kritiek’ is geworden als gevolg van de pandemie. ‘Maar dit rechtvaardigt niet het risico van de gevaarlijke reis naar de Verenigde Staten die levens in gevaar brengt.’

Enkele uren nadat de karavaan de grens in Guatemala waren overgestoken meldden de autoriteiten al de eerste dode. Een migrant was op de oplegger van een rijdende vrachtwagen geklommen maar onder de wielen terecht gekomen. Verdere details werden donderdag niet bekend gemaakt.

Het volgende doorvoerland Mexico heeft gewaarschuwd dat het alleen ‘veilige, ordentelijke en legale migratie’ zal toestaan en de formatie van een karavaan over haar grondgebied zal tegenhouden. Mexico en Guatemala hebben twee jaar geleden hun medewerking toegezegd aan president Donald Trump om de migrantenstroom richting de Verenigde Staten tegen te houden.