Corona-apps zijn er in soorten en maten: ook voor zelfcontrole en als exit voor de lockdown

De app Luscii, ontwikkeld door het ziekenhuis OLVG. Door middel van de app kan de gebruiker zijn gezondheid checken bij het vermoeden van besmetting met het coronavirus. Beeld ANP

Het ministerie van VWS spreekt de laatste tijd over drie types. De eerste is voor bron- en contactopsporing. De tweede categorie is bedoeld voor zelfmonitoring en begeleiding op afstand. En tot slot zijn er apps die kunnen bijdragen aan een exitstrategie.

Apps voor zelfmonitoring

De Jonge verwees er bij de eerste aankondiging zelf al naar: de bestaande app van het OLVG. Terwijl de traceerapps het afgelopen weekend door deskundigen uit alle geledingen op de pijnbank werden gelegd, begon de zogeheten Corona Check-app van het Amsterdamse ziekenhuis in de relatieve luwte aan een opmars.

In deze app kunnen mensen medische gegevens invoeren en aangeven hoe ze zich voelen. Als daaruit een verdacht beeld ontstaat, neemt een arts contact op met die persoon.

De app is inmiddels door 100 duizend mensen gedownload. Tot dinsdag ging dat via een aantal ziekenhuizen, inmiddels kan iedereen de app downloaden. Pakweg 70 duizend mensen vullen dagelijks hun gegevens in.

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid tijdens de appathon. Op de eerste dag van het digitale evenement worden de zeven potentiële corona-apps gepresenteerd. Beeld ANP

Post-lockdown-apps

Rondom de derde categorie is het stil. Kort door de bocht zijn ze vergelijkbaar met de stoplicht-apps die in China worden gebruikt. In Wuhan moeten mensen bij elk gebouw, elke winkel, elke straat, elke bus, trein of metro een groene code kunnen tonen op hun mobiel. Zonder het groene licht krijg je simpelweg geen toegang.

Een van de Nederlandse partijen die in deze richting denkt is een consortium onder de naam uNLock, waarin onder meer Rabobank, TNO, advocatenkantoor CMS, IBM en hoogleraren van de Universiteit Leiden en de TU Delft zitten. Waar de Chinese app werkt met locatie en het zelf invoeren van gegevens, gelooft uNlock in de combinatie met testen.

En er is nog een groot verschil, legt Joris Lange van de Rabobank uit: ‘Wij richten ons primair op de zorg.’ Dus geen digitaal toegangspasje voor winkel of ov, zoals in China, maar voor zorgverleners, familie of mantelzorgers.

Hier ligt immers een groot probleem, constateert Lange. Scholen gaan de komende tijd weer voorzichtig open, maar de zorg zit op slot. Met een app als uNLock kunnen zorginstellingen gecontroleerd open.

Voorwaarde daarbij is een betrouwbare test die vaststelt of iemand besmettelijk is. Later zou ook een immuniteitstest of een ontvangen vaccinatie bewezen worden via de app. De informatie van een test wordt in de vorm van een code decentraal opgeslagen, alleen op het toestel.

De controlerende partij – bijvoorbeeld een ziekenhuis of gehandicapteninstelling – heeft geen toegang tot de data, maar weet alleen of de bezoeker aan de toegangseisen voldoet. Bij groen licht mag een medewerker of mantelzorger doorlopen.

Volgens Lange is er veel belangstelling vanuit zorginstellingen. Over een paar weken moet een eerste kleinschalige pilot beginnen.