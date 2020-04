Corona-apps bedolven onder laag van kritiek – ook van de veiligheidsdiensten

Een vrouw gebruikt een corona-app op haar telefoon. Beeld EPA

De zeven apps, die afgelopen weekeinde aan het grote publiek werden voorgesteld tijdens een zogenoemde ‘appathon’, zouden volgens de critici de privacy van gebruikers niet overtuigend genoeg waarborgen. Iets minder haast, is dan ook het devies van de critici, en iets meer onderzoek naar de mankementen van zulke apps.

Maandag meldde de NOS dat veiligheidsdiensten de overheid vorige week al hadden gewaarschuwd dat de zoektocht naar een corona-app te gehaast verliep. In een brief adviseerden de veiligheidsdiensten meer oog te hebben voor de herkomst van de apps – in welk land worden ze ontwikkeld? – en de wijze waarop de applicaties gegevens opslaan. Ook de Autoriteit Persoonsgegevens, die op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de zeven apps onderzocht, had weinig vertrouwen in de onderneming. De Autoriteit heeft het mandaat om de overheid te verbieden de corona-apps te gebruiken als die niet voldoen aan de privacywetgeving.

‘Het is nog maar de vraag of die app er wel kan komen’, zegt AP-voorzitter Aleid Wolfsen. ‘Heel Nederland wil graag weer naar buiten, stappen zetten richting de normale situatie. Maar we moeten voorkomen dat we nu een oplossing inzetten waarvan onduidelijk is of die wel echt werkt, met het risico dat die vooral nieuwe problemen oplevert.’

In de Tweede Kamer werden de apps evenmin gespaard. Kamerleden uitten kritiek op de chaotische en gehaaste aanpak van het kabinet, dat naarstig op zoek is naar mogelijkheden om de strenge maatregelen tegen het coronavirus te versoepelen. ‘Laten we met experts teruggaan naar de tekentafel en vooruitkijken’, aldus Kees Verhoeven van D66.

Woensdag worden de apps in een commissievergadering in de Tweede Kamer verder besproken en geëvalueerd.