Corona-app wordt zaterdag landelijk geïntroduceerd na goedkeuring Kamer

Minister De Jonge van Volksgezondheid (rechts) dinsdag in de Eerste Kamer na de stemming over de tijdelijke wet die de corona-app mogelijk maakt. De senaat stemde in ruime meerderheid voor de wet. Beeld ANP

Met 51 stemmen voor en 19 tegen stemde de senaat dinsdagmiddag in ruime meerderheid voor de wet die het gebruik van de CoronaMelder-app mogelijk maakt. Hierin staat ook een waarborg dat gebruik van de veelbesproken app altijd op basis van vrijwilligheid gebeurt.

Nu ook de Eerste Kamer heeft ingestemd, staat niets de introductie meer in de weg. CoronaMelder wordt al in vijf testregio’s gebruikt, maar zal vanaf zaterdag landelijk worden geïntroduceerd, zo maakte het ministerie bekend. Op die dag start ook een landelijke campagne om de app onder de aandacht te brengen.

Mooi dat het gebruik van #CoronaMelder door beide Kamers wordt omarmd. We moeten alles op alles zetten om verspreiding van het virus de kop in te drukken. De app kan daarin een belangrijke rol spelen. Op 10 oktober wordt de app landelijk geïntroduceerd. ➡️ https://t.co/S1WVJ159Ij pic.twitter.com/gmJOtkdHPS — Hugo de Jonge (@hugodejonge) 6 oktober 2020

De app kent inmiddels een lange voorgeschiedenis. Al in april werd de smart­phone-ap­pli­ca­tie door minister Hugo de Jonge aangekondigd. Bij een valse start dienden diverse externe it-bedrijven hun plannen in, maar die werden al direct lek geschoten. Daarna besloot het ministerie de bouw zelf te hand te nemen, waarbij externe specialisten uit het bedrijfsleven werden ingehuurd.

Dat ging voorspoedig, maar het wachten was nog op de wetgeving. Onomstreden is de app nog altijd niet, zo bleek ook tijdens het debat. Veel senatoren hadden vragen over het vrijwillige karakter. Welke vrijheid heeft iemand om nee te zeggen, vroeg Peter Nicolaï van de Partij voor de Dieren zich bijvoorbeeld af. De morele druk om aan de goede kant te staan zou weleens te groot kunnen zijn.

Google

Een ander bezwaar, deze week ook weer door privacy-organisatie Bits of Freedom naar voren gebracht, is de afhankelijkheid van Google en Apple. Ada Gerkens van de SP vindt beloften en toezeggingen van deze partijen niet genoeg en wil inzage in de broncode, iets waar op Europees niveau ook over wordt gesproken.

Een (mogelijk) effectieve corona-app valt of staat met het testbeleid. En nu de testcapaciteit onvoldoende is, dreigt de #CoronaMelder al in te storten voor hij volledig uitgerold is. Helaas worden links en rechts adviezen hierover in de wind geslagen. https://t.co/iqminjmJ0s — Bits of Freedom (@bitsoffreedom) 5 oktober 2020

Tot slot zijn er ook onder de senatoren veel vragen over het testen. Het oorspronkelijke plan was dat mensen zich direct zouden kunnen laten testen als zij via de app een melding krijgen als ze gedurende langere tijd (meer dan een kwartier) binnen anderhalve meter in de buurt van een besmet persoon zijn geweest. De Jonge liet dit idee varen omdat de testcapaciteit van de GGD’s onvoldoende is.

De minister zegt ‘op de drempel van november’ te willen besluiten over de inzet op grote schaal, waarbij dan ook getest zou kunnen worden zonder dat er symptomen zijn. Tegelijk benadrukt De Jonge dat het testen van mensen zonder klachten ‘weinig zinvol’ is. Epidemioloog Carl Moons, voorzitter van de begeleidingscommissie die het ministerie adviseert over de app, zei vorige week nog wat anders. ‘Zo’n 40 tot 50 procent van de besmettingen vindt volgens rekenmodellen nog steeds plaats voordat er symptomen zijn. En zo’n drie of vier dagen na besmetting is het virus al meetbaar. Vanaf dat moment zou je dus idealiter moeten testen.’

De app is sinds de start van de praktijktest al ruim 1,3 miljoen keer gedownload.