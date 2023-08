Corendon weigert bagage van geëvacueerde vakantiegangers thuis af te leveren

Een door de bosbranden getroffen hotel op Rhodos. Beeld dpa/picture alliance via Getty

Reizigers die op het Griekse vakantie-eiland Rhodos door Corendon werden afgezet in een hotel naast een natuurbrand, en tien minuten later moesten vluchten voor een vuurzee, krijgen hun achtergebleven bagage niet thuisgestuurd. Volgens Corendon zou het aan huis laten bezorgen van de bagage ‘een onevenredige last leggen’ op de reisorganisatie.

In een e-mail aan gedupeerde klanten laat Corendon weten ‘niet verantwoordelijk’ te zijn voor de achtergelaten bagage. Vanwege de ‘uitzonderlijke omstandigheden’ zegt de reisorganisatie desondanks toch mogelijkheden te hebben onderzocht om de bagage ‘te verzamelen en van het eiland af te krijgen’.

Klanten, van wie sommigen 36 uur na vertrek uit Nederland huilend en getraumatiseerd weer op Schiphol stonden, krijgen nu de keuze voorgelegd: of ze moeten er zelf voor zorgen dat hun bezittingen terugkomen, of ze kunnen hun bagage komen afhalen op het vliegveld van Brussel, volgens Corendon ‘het eerste en snelste punt van aankomst’. De reiskosten naar België moeten ze dan wel zelf betalen.

Reizigers die van die laatste optie willen gebruikmaken, moeten ook een verklaring ondertekenen waarin staat dat Corendon ‘niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor schade aan of verlies van mijn bagage’, en dat eventuele schade of verlies ‘door mijzelf dient te worden gedragen’. Ook staat in die verklaring dat Corendon zich het recht voorbehoudt bagage die niet voor 20 augustus is opgehaald ‘te vernietigen’.

Formeel staat Corendon volgens reisbrancheorganisatie ANVR in zijn recht. ‘De gebeurtenissen op Rhodos waren exceptioneel’, zegt ANVR-directeur Frank Oostdam. ‘In de voorwaarden van pakketreizen staat dat een reisorganisatie dan tot niks verplicht is. In zekere zin is het dus al coulance om de bagage naar Brussel te brengen.’

Tui bezorgt bagage wel thuis

Reisorganisatie Tui, die ruim vijftig Nederlanders en duizenden toeristen van andere nationaliteiten in het rampgebied had zitten, zegt achtergebleven bagage wel thuis te zullen bezorgen. ‘Er is op dit moment een team ter plaatse bezig om de achtergelaten bagage te verzamelen’, aldus een woordvoerder.

In een interview in de Volkskrant zei Corendon-topman Steven van der Heijden afgelopen maandag begrip te hebben voor boze reizigers. ‘Ik snap die emotie heel erg goed, zeker als je tussen de vlammen naar het strand bent gehold en je koffer moest achterlaten.’ Volgens Van der Heijden lag de schuld bij de Griekse autoriteiten. ‘Kijk, het staat buiten kijf dat wij ze in een rampgebied hebben afgezet’, zei hij. ‘Daarom ben ik ook zo boos op die Grieken, die hadden dat gebied al veel eerder moeten afsluiten.’

Reizigers vinden dat Corendon ze had moeten informeren over de natuurbranden en nooit het risico had mogen nemen om hen zo dicht bij het vuur af te zetten. Daarnaast verwijten ze de reisorganisatie onbereikbaar te zijn geweest ten tijde van de evacuaties.

Het ‘gebaar’ van Corendon om hun bagage nu naar Brussel te brengen, valt ook niet overal even goed. ‘We moeten afstand doen van al onze rechten, in de hoop dat Corendon dan onze bagage naar België brengt’, aldus Erik Meijvis, een van de gedupeerde reizigers. Op advies van een advocaat heeft hij ‘onder protest getekend’. ‘Maar eigenlijk vind ik het allemaal te bizar voor woorden.’

Gratis vakantie

Ondertussen zegt Griekenland gedupeerde toeristen een week gratis vakantie op Rhodos te gaan aanbieden. De vakantiegangers mogen volgend voor- of najaar terugkomen, zodat ‘kan worden gegarandeerd dat ze van de natuurlijke schoonheid van het eiland kunnen genieten’, aldus premier Mitsotakis tegenover ITV. Het zou in totaal om circa twintigduizend mensen gaan. Wie de kosten op zich neemt, zei de premier niet.

Meijvis moet het allemaal nog zien, zegt hij vanuit America, een dorpje in Limburg, waar hij in een huisje van Center Parcs aan het bijkomen is van zijn reis naar Rhodos.