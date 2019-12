Corbyn na desastreuze nederlaag: onze tijd komt nog

Jeremy Corbyn verlaat zijn huis in Noord-Londen, daags na de historisch slechte verkiezingsuitslag voor Labour. Beeld AFP

Terwijl Labour piekerde en rouwde, bracht een triomfantelijke Boris Johnson een bezoek aan Sedgefield, een van de vele rode districten in Noord-Engeland die ‘Conservatief’ zijn geworden.

Labour-leider Corbyn blijft erbij dat er eerst ‘een periode van bespiegeling’ nodig is alvorens hij opstapt. Hij wil zelf zijn opvolging regelen. Het is een opvallend verschil met Neil Kinnock, die in 1992 na twee verloren verkiezingen ruiterlijk verklaarde dat, hoewel de partij onder zijn leiderschap goede momenten heeft mogen beleven, had gefaald en er niets anders overbleef dan meteen te vertrekken. Corbyn zelf had in 2005 geëist dat Tony Blair, na diens derde verkiezingszege, zo snel mogelijk zou vertrekken.

Stoïcijns

The Sunday Times wist te melden dat Corbyn tijdens de verkiezingsnacht stoïcijns was gebleven onder het vallen van ‘De Rode Muur’, zoals de voormalige Labour-gebieden in Midden- en Noord-Engeland worden genoemd. ‘Oh well’, zou hij herhaaldelijk hebben gezegd.

Corbyn kreeg zondag steun van zijn oude kameraad John McDonnell, die op de BBC-televisie beweerde dat ‘de ramp’ geheel aan hem te wijten is, omdat hij Corbyn had aangezet tot een Remain-vriendelijker koers.

De Brexit en de aanvallen van de media worden door de Corbyn-getrouwen gezien als de redenen van het verlies, maar kiezersonderzoeken hebben gesuggereerd dat de meeste Labour-kiezers vooral moeite hadden met de persoon van de leider zelf. Binnen de partij heerst nu haat en nijd. Emily Thornberry, de woordvoerder Buitenlandse Zaken die het Noord-Londense district Islington vertegenwoordigt, zou tegen een verslagen collega uit het noorden hebben gezegd dat haar ‘kiezers gelukkig niet zo dom zijn als de jouwe’.

Koers

De partij staat nu voor de keuze of zij wil terugkeren richting het midden, of de socialistische koers wil doorzetten die sinds Corbyns aantreden in 2015 is ingezet. Voor de leider zelf is het duidelijk. In een videoboodschap aan zijn loyale aanhangers beweerde de 70-jarige dat ‘hoewel dit niet ons moment was, onze tijd zal komen’. Hij riep mensen op lid van de partij te worden, ‘van het verzet tegen Boris Johnson en zijn politiek van de angst’. Tevens haalde hij uit naar de rijke persbaronnen.

Dat strijdlustige sentiment klonk ook bij de partijdenkers, zoals Ash Sarkar, de 27-jarige pleitbezorger van het ‘luxe-communisme’ die politiek doceert op het Sandberg Instituut. Tegenover de televisiecamera’s praatte ze haar partijgenoten moed in. ‘Het heeft na 1979 achttien jaar geduurd om de Conservatieven weg te krijgen. Niet alles is verloren.’ De Conservatieve Partij is sinds 2010 weer aan de macht en dat zal 14 jaar zijn als Boris Johnson zijn eerste termijn heeft voltooid.

Johnson bracht een zaterdag een bezoek aan het voormalige kiesdistrict van Tony Blair waar de Tories nu de baas zijn. De premier staat voor de gigantische taak om nieuw leven te blazen in de voormalige industriesteden, vooral in de infrastructuur, van wegen, spoorlijnen tot breedband. Hij zal zo snel mogelijk zijn kabinet reorganiseren. Later deze week zal de koningin de plannen van haar regering bekendmaken in haar tweede troonrede binnen drie maanden.