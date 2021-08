Cora van Nieuwenhuizen (VVD) stapt op als minister van Infrastructuur, wordt lobbyist voor energiesector

Demissionar minister Cora van Nieuwenhuizen komt vrijdag aan op het Binnenhof voor de wekelijkse ministerraad. Beeld ANP

Een van de belangrijkste dossiers die het ministerschap van Van Nieuwenhuizen domineerden, was de stikstofcrisis. Die ontstond in 2019, toen de Raad van State oordeelde dat bij het uitgeven van vergunningen onvoldoende rekening werd gehouden met de gevolgen van stikstofuitstoot op natuurgebieden. Hierdoor liep onder meer de bouw van woningen vertraging op.

Ook zette Van Nieuwenhuizen zich in voor de uitbreiding van Lelystad Airport. De opening van het nieuwe deel is herhaaldelijk uitgesteld, mede doordat ook hiervoor een natuurvergunning nodig bleek vanwege de stikstofuitstoot. Dit dossier is na de val van het kabinet doorgeschoven naar de volgende regeringsploeg.

Ze trad in 2017 aan als minister, bij de start van kabinet-Rutte III. De economisch geograaf begon haar politieke loopbaan in 1994, toen ze gekozen werd tot lid van de gemeenteraad van Oisterwijk. In 2010 zou de VVD’er toetreden tot de Tweede Kamer en in 2014 tot het Europees Parlement, waar ze bleef tot ze minister werd. Nu wordt ze voorzitter van Energie-Nederland, de branchevereniging voor ‘alle partijen die stroom, gas en warmte produceren, leveren en verhandelen’.

Haar opvolger, de bedrijfskundige Barbara Visser, zat sinds 2012 in de Tweede Kamer toen ze in 2017 aantrad als staatssecretaris van Defensie. In die functie kwam ze vooral in het nieuws nadat een voorgenomen verhuizing van mariniers naar Vlissingen, waartoe in 2012 werd besloten, niet doorging. Zeeuwse bestuurders reageerden woedend toen bleek dat Visser al langdurig bezig was met het voorbereiden van alternatieve locaties zonder dit te delen. Defensieminister Ank Bijleveld (CDA) neemt nu Vissers taken op zich.

Van Nieuwenhuizen is niet de eerste bewindspersoon van het demissionaire kabinet Rutte-III, dat in januari van dit jaar viel, die opstapt. In juli deed D66’er Stientje van Veldhoven, voorheen staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, hetzelfde. Zij koos voor een baan als directeur Europa voor het World Resources Institute, een non-profitorganisatie die zich richt op problemen rond klimaat, duurzaamheid en ontwikkelingssamenwerking.