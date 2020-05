COR Tata Steel wil via rechter ontslag Henrar ongedaan maken

Hans van den Berg heeft zichzelf benoemd tot directiedirecteur van Tata Steel IJmuiden. Beeld ANP JEROEN JUMELET

De centrale ondernemingsraad (COR) gaat het vermeende ontslag van directievoorzitter Theo Henrar juridisch aanvechten. Er wordt een procedure gestart tegen de Indiase moedermaatschappij Tata Steel Limited, omdat de COR niet gekend is in het besluit. Twee jaar geleden oordeelde de Ondernemingskamer dat Jeroen de Haas, de toenmalige topman van energieleverancier Eneco, ten onrechte was ontslagen, omdat geen advies was gevraagd aan de ondernemingsraad terwijl dit volgens de wet had gemoeten.

De COR meldde dit tijdens een tumultueuze dag in IJmuiden, zowel in de fabrieken als buiten de poort en in de overlegkamers. Zo kozen de twee overgebleven directieleden na het vertrek van Henrar zelf een nieuwe voorzitter uit. Per 1 juni volgt de 58-jarige Hans van den Berg hem op. Hij benoemde min of meer zichzelf, zij het na overleg met de enig overgebleven directeur Co van Dort (financiën) met wie hij de resterende directie vormt. De positie van Henrar (sales) is vacant.

Van den Berg werkt al sinds 1990 bij het concern en geldt als een maatje van Henrar. Hij is verantwoordelijk voor de operationele kant van het bedrijf. Hij trok vorig jaar nog het boetekleed aan vanwege de grafietregen die tot overlast in de omgeving leidde. Van Wieringen noemt hem een ‘integere bestuurder’.

Duidelijk is dat de Indiase eigenaar hem niet omarmt. Maar ze kunnen er weinig tegen doen, omdat de directieleden hun eigen voorzitter mogen kiezen. ‘Dat is statutair zo geregeld. En er moet een voorzitter zijn, omdat alleen een directievoorzitter gesprekspartner kan zijn van de COR en vakbonden’, aldus een woordvoerder van Tata Steel Nederland. Noch de Indiase moedermaatschappij Tata Steel Limited noch de Europese dochter Tata Steel Europe hoeft hiermee in te stemmen. Een woordvoerder van Tata Steel Europe laat echter weten dat Hans van den Berg alleen een waarnemend directievoorzitter kan zijn totdat een plaatsvervanger van Henrar is benoemd. Maar volgens IJmuiden bestaat de titel waarnemer helemaal niet.

De benoeming van een plaatsvervanger van Henrar is wel een prerogatief van de Indiase eigenaar, hoewel hiervoor wel advies moet worden ingewonnen bij de raad van commissarissen en de COR in IJmuiden. Frits van Wieringen, voorzitter van de centrale ondernemingsraad, denkt dat de Indiase eigenaar één of twee andere kandidaten zal voordragen, waarna een nieuwe machtsstrijd kan ontstaan over wie directievoorzitter moet worden. ‘Wij willen Van den Berg en geen Indiase marionet’, aldus Van Wieringen. In theorie zou de Indiase eigenaar echter ook Van den Berg en Co van Dort de laan kunnen uitsturen, net zoals is gedaan met Henrar. De rol van de raad van commissarissen van Tata Steel Nederland in het geheel is onduidelijk. Vorige week liet de raad die onder leiding staat van Peter Blauwhoff (ex-Shell) wel weten het niet eens te zijn met het ontslag van Henrar en daar ook niet over geraadpleegd te zijn.

Onder het personeel groeit ook de onrust. Dinsdag vonden allerlei acties plaats. Zo werden dinsdagmorgen de toegangspoorten geblokkeerd. Volgens de ondernemingsraad was de blokkade een wilde actie van in eerste instantie ruim honderd medewerkers. Eerder legden medewerkers van de nachtploeg het werk neer. Vorige week waren er spontane werkonderbrekingen en acties om het ongenoegen te uiten. Volgens vakbond FNV is de woede over de gang van zaken bij de werknemers enorm.’De negenduizend werknemers eisen een verklaring van de Indiase eigenaar over het ontslag van Henrar’, zegt bestuurder Roel Berghuis.